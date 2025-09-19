Grosse intox à l’OM : Geronimo Rulli sort enfin du silence !

Gardien de l’OM, Geronimo Rulli a enfin brisé le silence concernant l’altercation survenue entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Il en a profité pour mettre un terme aux rumeurs concernant son avenir à Marseille.

Gerónimo Rulli n’a jamais songé à un départ de l’OM

Geronimo Rulli a profité de la conférence de presse de ce vendredi pour aborder plusieurs sujets. En plus du Classique de ce dimanche contre le PSG, la gardien numéro un de l’OM s’est confié sur les départs d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. La bagarre survenue entre les deux hommes avait secoué le vestiaire. Au point où la direction a décidé de se séparer d’eux.

Geronimo Rulli assure qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont de « très belles personnes ». Leur transfert a été « douloureux » pour le groupe qui a dû avancer sans eux. Cet épisode est désormais de l’histoire ancienne. Les Olympiens « regardent devant ». Le portier argentin de l’OM aussi profité de ce temps de parole pour démentir les rumeurs annonçant son propre départ après cette altercation.

Geronimo Rulli est catégorique sur ce point. « C’était un mensonge, je ne sais pas qui a dit ça », a-t-il affirmé. L’ancien portier de l’Ajax Amsterdam est heureux à Marseille. Il n’a d’ailleurs « jamais pensé à partir ». Il veut plutôt offrir une « meilleure version » de lui-même à l’Olympique de Marseille, s’inspirant de sa dernière saison.

Prêt à rivaliser avec le meilleur PSG de l’histoire

Le gardien de l’OM se dit prêt à tout donner pour aider son équipe à atteindre ses objectifs collectifs. La preuve, il affiche une grande détermination face au « meilleur PSG de l’histoire ». Les hommes de Luis Enrique ont quasiment tout remporté la saison derniers. Ils arriveront ce dimanche au Vélodrome avec le plein de confiance.

Mais Geronimo Rulli et ses partenaires sont motivés l’envie de mettre fin à l’hégémonie parisienne. « On aspire à les battre et à atteindre ce niveau », a-t-il conclu. Les Olympiens vont « lutter contre eux jusqu’au bout » et comptent « aller chercher le titre » d’ici la fin de l’exercice en cours.