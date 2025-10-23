FLASH INFO: Nasser Al-Khelaïfi dévoile son successeur au PSG

À la tête du PSG depuis 2011 après l’avènement de QSI, Nasser Al-Khelaïfi est conscient qu’il devra un jour passer le relais. Le président du club de la capitale s’est prononcé sur le sujet.

Nasser Al-Khelaïfi veut voir un Français à la tête du PSG

Après quatorze ans de présence continue à la tête du PSG, Nasser Al-Khelaïfi songe-t-il déjà à passer le relais ? Alors que son avenir est régulièrement sur les lèvres dans la capitale ces dernières années, l’homme d’affaires de 51 ans a profité de son passage à La Sorbonne devant de nombreux étudiants pour livrer un indice sur ce sujet.

« Faites ce que vous voulez faire. Présider le PSG, ce n’est pas un job, c’est une passion. Mon rêve, c’est de vous voir diriger le club dans le futur. Croyez en vos objectifs et rejoignez-nous au PSG », a notamment déclaré Al-Khelaïfi devant un public conquis. Pour autant, l’homme d’affaires qatari est encore loin d’un départ du Paris Saint-Germain.

Récemment, le journaliste Fabrice Hawkins a expliqué que le remplacement d’Al-Khelaïfi à la présidence du club de la capitale française n’est pas encore à l’ordre du jour du côté de Doha.

« Al-Khelaïfi pourrait-il partir du PSG ? La réalité c’est que Nasser Al-Khelaïfi adore le PSG depuis très longtemps. L’émir le sait. Chez les Qataris, il y a quelque chose qui est très important, c’est la confiance, le respect de la parole donnée.

La confiance qu’il y a entre les deux hommes me fait dire que c’est compliqué de voir le PSG sans Nasser Al-Khelaïfi. Après, il peut se passer des choses, il peut y avoir des affaires qui obligent à prendre des décisions. Mais je vois mal comment Nasser Al-Khelaïfi pourrait quitter le PSG », a affirmé le spécialiste mercato de RMC Sport.

Lors de cette même conférence de presse, le patron de l’Association des clubs européens (ECA), est revenu sur les raisons de l’arrivée du Qatar en France et sur la valeur du PSG, quatorze ans après l’avènement de QSI.

« Il y a un an et demi, le club, sans le stade, était valorisé autour de 5 milliards d’euros, sans doute plus aujourd’hui. On a fait entrer des acteurs au capital. Et on a un top management. La méthode et la philosophie du club viennent du collectif. L’envie de se battre pour les autres.

C’est la mentalité qu’on a construite, travailler pour les autres. Avec le meilleur coach du monde, les meilleurs supporters. Il y a quelques années, on disait »Dream bigger ». On a arrêté, car on ne voulait pas que du rêve. J’étais sûr qu’on allait gagner ce trophée si spécial », a expliqué Nasser Al-Khelaïfi dans des propos rapportés par le journal L’Équipe.