OM : De Zerbi explose, une stat fait froid dans le dos !

Roberto De Zerbi a instauré un climat passionné à l’OM. Mais cette intensité est à double tranchant. L’Équipe vient de dévoiler une statistique inquiétante pour les Phocéens.

L’OM de De Zerbi sous une forte pression disciplinaire

La désillusion était immense pour l’Olympique de Marseille. Les Olympiens avaient ouvert le score ce mercredi soir face au Sporting Portugal en Ligue des champions. Mais ils ont finalement été renversés par les Portugais (2-1). L’expulsion d’Emerson Palmieri juste avant la pause a été un tournant du match.

Ce carton rouge, reçu pour simulation, symbolise d’ailleurs un problème plus profond à l’OM. Depuis la nomination de Roberto De Zerbi en juin 2024, le club phocéen traîne derrière lui une réputation sulfureuse en matière de discipline. Cette tendance est confirmée une statistique inquiétante.

Numéro 2 des cartons rouges en Europe

L’Équipe révèle en effet que les matchs de l’OM voient en moyenne 0,34 carton rouge distribué. Ce ratio fait de l’équipe de De Zerbi le deuxième club le plus concerné par les expulsions dans les cinq grands championnats. Seule la Lazio Rome fait mieux dans ce classement.

La source précise qu’en ce début de saison, six cartons rouges ont déjà été sortis lors des rencontres de l’Olympique de Marseille (deux pour l’équipe, quatre pour ses adversaires). Cette ambiance « volcanique » ne concerne pas seulement les joueurs. Roberto De Zerbi lui-même est fortement impliqué dans ce climat tendu.

L’entraîneur italien a déjà écopé de deux cartons rouges et six jaunes depuis son arrivée sur le banc de l’OM. Cela ajoute un grain de folie à un club déjà marqué par des polémiques régulières sur l’arbitrage. Outre les sorties de Pablo Longoria et Medhi Benatia, le récent coup de gueule de Pierre-Emerick Aubameyang confirme ce climat électrique qui règne à Marseille.