Tension à l’ASSE : La réplique d’Horneland à ses détracteurs

Avant le coup d’envoi du match contre Annecy, la pression monte à l’ASSE. Eirik Horneland a envoyé une réponde claire aux critiques concernant son système de jeu.

ASSE : Eirik Horneland dévoile son diagnostic

L’AS Saint-Etienne se prépare à disputer trois matchs en sept jours. Le premier aura lieu ce samedi sur la pelouse d’Annecy. L’ASSE devra bien négocier ce déplacement afin de se relancer dans la montée en Ligue 1 et offrir un peu de répit à Eirik Horneland.

L’entraîneur stéphanois est en effet critiqué pour les résultats irréguliers, mais surtout pour son entêtement dans la gestion des troupes. Le jeu des Verts semble sans variation tactique. Au point où Horneland parait incapable d’innover dans ses choix. La fébrilité défensive de l’ASSE lors de la défaite contre Le Mans (2-3) n’est pas passée inaperçue.

Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, le technicien norvégien estime que le problème n’est pas « un sujet tactique ». Il réside plutôt dans un manque de concentration. « Ce qui nous manque, c’est plus de la concentration que de l’organisation », a-t-il déclaré devant la presse.

Pas question de changer un système à l’AS Saint-Etienne

Eirik Horneland reste inflexible sur ce point. Car même si des voix s’élèvent pour réclamer un changement de système à l’AS Saint-Etienne, sa décision est prise. Il n’aura aucune révolution tactique ce samedi face à Annecy. « Vous me connaissez maintenant, je suis plutôt quelqu’un qui n’aime pas changer de système », a-t-il répondu.

Le patron du banc stéphanois privilégie ainsi la rigueur mentale à un éventuel changement tactique pour cette semaine décisive. Cela renforce le sentiment d’un coach figé dans son plan de jeu. Dans ces conditions, une nouvelle contre-performance à Annecy risquerait de le placer dans une situation inconfortable à l’ASSE.