ASSE : Lucas Stassin se régale avec le nouveau style de jeu de Saint-Étienne

Depuis le début de l’année 2025, Lucas Stassin est l’un des joueurs les plus en forme de l’ASSE. Auteur d’un doublé décisif contre Montpellier, il semble avoir trouvé son rythme grâce au nouveau style de jeu mis en place par l’entraîneur Eirik Horneland.

ASSE : Le changement tactique d’Horneland, un tournant pour Lucas Stassin

Avec huit buts au compteur cette saison, dont sept depuis le début de l’année 2025, Lucas Stassin est devenu l’un des piliers offensifs de l’ASSE. À seulement 20 ans, il fait preuve d’une grande efficacité devant le but, et ce n’est pas un hasard. « Je travaille pour ça », confie-t-il. Le jeune attaquant a su profiter des nouvelles opportunités offertes par le changement tactique. Plus offensif et plus haut sur le terrain, il est désormais plus impliqué dans les actions décisives.

L’une des raisons de cette amélioration, Lucas Stassin la trouve dans l’arrivée d’Eirik Horneland. L’entraîneur norvégien a opté pour un jeu plus offensif, et cette philosophie semble parfaitement convenir à son attaquant. « Je suis beaucoup plus haut, et je dépasse rarement la moitié de terrain adverse », affirme le Belge. Un style de jeu qui l’amène à se retrouver plus souvent dans la surface, là où il peut exploiter ses qualités de finisseur.

Ce changement tactique a transformé son jeu et ses statistiques, avec plus de possibilités de marquer. Mais ce n’est pas seulement le système de jeu qui a fait la différence pour Lucas Stassin. Il souligne aussi l’importance de la bonne entente avec ses partenaires offensifs, notamment Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili. « On combine bien ensemble, on sait qu’on doit être efficaces devant », précise le jeune Belge.

Cette complicité sur le terrain lui permet de se retrouver dans des positions favorables, et les résultats sont là. Grâce à ce trio, l’ASSE a su prendre des points précieux dans la course au maintien. En 2025, Lucas Stassin s’affirme comme l’un des talents les plus prometteurs de l’AS Saint-Étienne. Son évolution sous la houlette d’Eirik Horneland est indéniable.