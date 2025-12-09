OL : Litige avec Iconic, John Textor obtient un répit !

La justice britannique a donné une nouvelle chance à John Textor, propriétaire de l’OL, dans le litige qui l’oppose au fonds d’investissements Iconic.

John Textor autorisé à faire appel dans le conflit avec Iconic

En conflit au sein du groupe Eagle Football, Iconic réclame plus de 90 millions de dollars à John Textor. Un montant correspondant à l’investissement du fonds, lors du rachat de l’OL en décembre 2022. La Cour commerciale britannique, en première instance, avait donné raison au fonds d’investissements américain en octobre 2025.

Cependant, le juge, dans une ordonnance en date du 3 décembre dernier, autorise le patron d’Eagle Football Group de faire appel de la décision, à en croire le Conseil de ce dernier. « La Cour a aujourd’hui accordé à John Textor l’autorisation de faire appel, estimant qu’il y avait une réelle perspective de succès », peut-on lire dans le communiqué relayé par RMC Sport.

L’ancien président de l’Olympique Lyonnais obtient ainsi un sursis dans la procédure relative à la plainte d’Iconic. Selon les Conseillers de Textor, si l’argument « d’une réelle perspective de succès » en appel est bien exploité, leur client ne serait « pas obligé d’acheter les actions d’Iconic ni de payer un centime ».

Propriétaire de l'OL, John Textor peut faire appel dans une procédure visant à éteindre une plainte du fonds américain Iconic lui réclamant plus de 90 millions de dollars dans le cadre du rachat du club rhodanien.https://t.co/iBFr3igjVl — RMC Sport (@RMCsport) December 9, 2025

