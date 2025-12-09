Mercato FC Nantes : Stéphane Ziani décline l’offre de Kita

Stéphane Ziani, actuel entraîneur de la réserve du FC Nantes (N3), est pressenti pour occuper un nouveau poste à Nantes. Mais il a déchiré l’offre de Kita.

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita voulait opérer certains changements, revoir l’organisation, secouer un FC Nantes en crise. Lundi 9 décembre, il a donc offert à Stéphane Ziani la responsabilité de la direction sportive, comme l’a révélé Ouest-France. Mais, selon les mêmes sources, Ziani a décliné. Ce dernier est actuellement entraîneur de la réserve du FC Nantes (N3).

L’ancien meneur des Jaunes et Verts, peu convaincu par le projet, doutait aussi des conditions dans lesquelles il devait agir. Le plan pensé par Kita est de le placer au centre d’un trio : entre le staff de Luis Castro, d’un côté, et la direction, de l’autre.

Dans cette configuration, Ziani aurait géré le recrutement, épaulé le staff technique, et maintenu le lien avec les dirigeants. Pendant ce temps, Samuel Fenillat, directeur de la formation, devait reprendre la N3. Mais tout ce dispositif s’écroule, faute d’accord. Il faut noter le FC Nantes est dans la zone rouge en Ligue 1 (17e au classement) et cherche déjà un nouvel entraîneur pour remplacer Luis Castro.

