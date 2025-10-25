Mercato PSG : Un roc allemand rend fou Luis Campos !

Luis Campos cherche déjà le successeur de Lucas Beraldo. Le directeur sportif du PSG flaire un joli coup en Allemagne en vue du mercato hivernal.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un jeune défenseur allemand

Le PSG pourrait bientôt renforcer sa défense avec une pépite venue d’Allemagne. Cet hiver, le club parisien envisage de se séparer de Lucas Beraldo. Le Brésilien, souvent en difficulté dans le club de la capitale, aurait décidé de claquer la porte pour avoir plus de temps de jeu ailleurs. Il ne parvient pas à convaincre Luis Enrique.

Pour combler ce potentiel départ, les pensionnaires du Parc des Princes ciblent certaines pépites, dont un jeune crack allemand. Selon les informations de Sky Germany, le nom de Karim Coulibaly serait tout en haut de la liste. Le roc allemand évolue à Werder Brême en Bundesliga et est très solide en défense. En sept matchs cette saison, il a déjà marqué un but et attiré l’attention de nombreux recruteurs européens.

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, suit de près la situation de la pépite. Le Champion d’Europe en titre pourrait passer à l’offensive dès le prochain mercato hivernal si Karim Coulibaly continue de montrer tout son potentiel. Le Paris SG ne va pas casser sa tirelire avant de boucler ce deal. Sa valeur est estimée à 8 millions d’euros par Tranfermarkt.