Coup de tonnerre : Marquinhos au Real Madrid après le PSG ?

Susceptible de quitter le PSG lors du prochain mercato estival, Marquinhos est annoncé avec insistance du côté du Qatar ou de l’Arabie Saoudite. Mais un ancien international français le verrait bien au Real Madrid.

Mercato : Le PSG prêt à vendre Marquinhos ?

Arrivé incognito à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 31,40 millions d’euros, Marquinhos est devenu un véritable symbole au Paris Saint-Germain. Après le sacre historique en Ligue des Champions la saison dernière, le défenseur central de 31 ans pourrait tirer sa révérence l’été prochain. Au terme de treize années de bons et loyaux services, l’international brésilien serait d’accord pour tourner la page et s’offrir un nouveau défi avant la retraite.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’idée d’un départ de Marquinhos serait bien validée en interne. Le PSG n’a évidemment rien officialisé, mais plusieurs signaux laissent penser qu’un tournant se dessine. L’arrivée flamboyante d’Ilya Zabarnyi pour 66 millions d’euros en est un. Le défenseur ukrainien de 22 ans a tout du profil précurseur pour incarner la nouvelle colonne vertébrale défensive.

Sans compter l’explosion de Willian Pacho, recruté en 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort. Concernant Marquinhos, le capitaine parisien pourrait s’offrir un exil doré au Qatar ou en Arabie Saoudite, où plusieurs clubs seraient déjà prêts à lui dérouler le tapis rouge. Sauf s’il décide de rejoindre les rangs d’un autre grand club européen comme le Real Madrid, comme le conseille un ancien du Paris SG.

« C’est le genre de joueur que j’aimerais voir à Madrid »

Assistant de Carlo Ancelotti jusqu’en juin 2014, Claude Makélélé a travaillé une saison avec Marquinhos lors de sa première saison au Paris Saint-Germain. Et au cours d’un entretien avec le média Trivela, l’ancien milieu de terrain des Rouge et Bleu a publiquement avoué qu’il aimerait voir le natif de Sao Paulo enfiler la tunique blanche du Real Madrid après son aventure parisienne.

« Bien sûr, il joue actuellement dans la meilleure équipe du monde, le Paris SG. Mais c’est le genre de joueur que j’aimerais voir à Madrid. Il est très intelligent. Et, à l’heure actuelle, je ne vois pas beaucoup de défenseurs capables de jouer en un contre un. Lui, il le fait. C’est le joueur de mes rêves pour le Real Madrid, mais je ne pense pas que Paris le laissera partir », a déclaré Claude Makélélé. Reste maintenant à voir ce qu’en pensera le principal concerné.