OM : Benatia et De Zerbi désamorcent une bombe dans le vestiaire

Battu par le RC Lens après sa défaite à Lisbonne, l’OM a traversé une semaine chahutée. Entre doutes, frustrations et critiques, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia ont tenu à calmer le jeu, rappelant la cohésion et la solidité du projet marseillais.

OM : Une semaine tendue, mais pas de crise

L’OM a connu un coup d’arrêt brutal à Bollaert. Devant au score grâce à Mason Greenwood, les Phocéens ont ensuite sombré (2-1) sur deux erreurs de Benjamin Pavard, visiblement en perte de repères. Après Lisbonne, ce deuxième revers d’affilée a semé le doute chez les supporters, d’autant que le PSG a repris la tête du championnat.

Lire aussi : L’OM tombe face au RC Lens et cède déjà son fauteuil au PSG

À voir

ASSE : Horneland fait de terribles aveux après Annecy

Mais au club, on refuse d’appuyer sur le bouton panique. « Les résultats conditionnent les analyses, mais je suis heureux de mon équipe », a déclaré Roberto De Zerbi, serein malgré la tempête. Le coach italien a salué la qualité de jeu produite : « Si on continue comme en première période, on fera une belle saison, peut-être même au-delà de mes attentes. »

De Zerbi prône la lucidité et la cohésion

Fidèle à sa philosophie, le technicien transalpin préfère regarder le contenu plutôt que le score. « On peut perdre sur des détails, mais on a toujours été dedans. Pas de polémiques, il faut rester concentré », a-t-il insisté en conférence de presse.

Lire aussi : Ligue 1 : Marseille rapidement refroidi sur la lutte avec le PSG

De Zerbi a ainsi appelé à la mesure : pas question de voir ressurgir les vieux démons d’un Olympique de Marseille fragile psychologiquement. Pour lui, la clé réside dans la constance et la sérénité : « Nos prestations sont bonnes. On doit garder cet équilibre et avancer ensemble. »

Benatia en pompier du vestiaire

De son côté, Medhi Benatia a joué son rôle de pare-feu. Le directeur sportif, lucide mais optimiste, a salué la réaction du groupe : « Quand tu sors de ces matches avec ce contenu, tu peux être frustré, mais ça laisse présager des jours meilleurs ». L’ancien défenseur marocain a surtout tenu à désamorcer tout début de crise.

À voir

PSG : Le Paris SG tient son nouveau patron, il est injouable !

Lire aussi : Mercato OM : Un serial buteur algérien proche de signer !

« Je ne suis pas inquiet du tout. Il faut s’appuyer sur les très bonnes choses. Les vingt premières minutes à Lens sont peut-être les plus belles depuis que je suis au club », a-t-il indiqué. Benatia, comme De Zerbi, veut protéger le groupe d’un emballement médiatique toujours prompt à Marseille. « On ne doit pas perdre notre enthousiasme. Ce projet se juge sur la durée », a-t-il conclu.

Marseille face à son vrai test

L’heure est désormais à la réaction. Dès mercredi, le Vélodrome attend une victoire contre Angers avant un déplacement piégeux à Auxerre. Puis viendra l’Atalanta, un choc européen décisif. De Zerbi et Benatia ont prévenu : pas question de paniquer, mais impératif de réagir. L’Olympique de Marseille, plus mûr, veut enfin prouver qu’il sait traverser les tempêtes sans exploser.