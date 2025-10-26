Mercato : Le PSG prépare bien un coup au FC Nantes cet hiver

Soucieux d’attirer un défenseur central prometteur pour compenser le possible départ de Lucas Beraldo, le PSG pourrait passer à l’offensive pour recruter un joueur du FC Nantes lors du prochain mercato hivernal. Explications.

Mercato : Un crack du FC Nantes pour remplacer Beraldo

Mécontent de son temps de jeu à moins d’un an de la prochaine Coupe du Monde, Lucas Beraldo pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal à venir. Pour compenser cet éventuel départ de l’international brésilien de 21 ans, le PSG suivrait de très près l’évolution du jeune défenseur central du FC Nantes, Tylel Tati, selon le quotidien espagnol Sport.

À seulement 17 ans, le natif de Champigny-sur-Marne impressionne par sa lecture du jeu, sa qualité de relance et sa polyvalence, des atouts qui séduisent particulièrement l’entraîneur parisien, Luis Enrique. Sa présence imposante dans les duels, sa capacité à évoluer tant dans l’axe que sur un côté, ainsi que sa maturité sur le terrain font de Tati un profil idéal pour renforcer la charnière centrale du PSG à moyen terme.

Et le média spécialisé PSG Inside Actus confirme l’intérêt du club de la capitale pour le numéro 78 des Canaris, en expliquant notamment que « le profil du jeune Nantais plaît énormément à la direction parisienne, notamment en cas de départ de Lucas Beraldo, en quête de temps de jeu en vue de la Coupe du Monde 2026. » Mais le Paris SG ne serait pas seul sur ce coup.

Le Barça et un club allemand sur Tylel Tati

Formé chez les Canaris, Tylel Tati impressionne par sa maturité et son sens du placement, malgré son jeune âge. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2028 avec le FC Nantes, l’international français des moins de 18 ans est évalué à 6 millions d’euros sur Transfermarkt, mais Waldemar Kita pourrait réclamer un montant plus élevé pour le laisser partir, vu la qualité de ses courtisans.

En effet, PSG Inside Actus précise qu’en dehors du PSG, le FC Barcelone et un autre allemand seraient également intéressés. Toutefois, le portail dédié aux Rouge et Bleu ajoute que le jeune défenseur ne serait pas insensible au projet parisien. Après Bradley Barcola, Désiré Doué et Lucas Chevalier, le Champion de France en titre et d’Europe pourrait attirer un autre talent français dans les mois à venir. Affaire à suivre…