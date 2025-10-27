Tension Real-Barça : La nouvelle provocation de Lamine Yamal

La défaite du Barça face au Real Madrid s’est transformée en un règlement de comptes visant Lamine Yamal. Ses provocations d’avant-match se sont retournées contre lui. Mais l’Espagnol a riposté.

Les joueurs du Real Madrid demandant des explications à Lamine Yamal

Lamine Yamal concentre l’attention après le Clasico tendu de ce dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-1). Avant ce choc au sommet, l’attaquant barcelonais avait chauffé les Merengues avec quelques piques et déclarations provocantes. Il avait notamment accusé les Merengues de « voler et de se plaindre ». Ses déclarations ont animé la capitale espagnole.

Lire aussi : Clasico Real-Barça : Alerte rouge pour Hansi Flick !

À voir

Mercato Real Madrid : Endrick tranche entre le PSG et l’OM !

Alors à l’issue de la défaite de son équipe, où il a été méconnaissable sur le terrain, Lamine Yamal a subi de vives réactions. Dani Carvajal lui a lancé un geste provocateur comme pour dire : « continue de jacter. » Vinicius Jr l’a imité, ce qui a amplifié les tensions entre les deux équipes..

Les images de DAZN montrent l’attaquant brésilien reprocher à son adversaire de ne faire « que des passes en retrait ». Les deux jeunes joueurs, visiblement sous pression, ont même dû être séparés par leurs coéquipiers afin d’éviter une altercation physique.

Il prêt à régler ses comptes avec Vinicius à l’abri des regards

Visiblement exaspéré par la défaite de son équipe, Lamine Yamal a apporté une réplique. Il aurait défié Vinicius Junior, en l’invitant à régler leurs différends loin des regards. « Viens dans le tunnel maintenant ! », aurait lancé l’attaquant du FC Barcelone. L’ailier du Real Madrid, également bouillonnant, a tenté de répondre à cette invitation. Il a été retenu in extremis par son staff, ce qui a évité une situation plus déplorable.

Lire aussi : FC Barcelone : Lamine Yamal provoque encore le Real Madrid !

À voir

INFO Choc : L’OM et le Real Madrid liés par un accord secret

Quoi qu’il en soit, cette victoire à domicile qui permet aux Madrilènes de prendre cinq points d’avance sur le rival catalan. Cette confrontation a également prouvé que l’intensité d’un match ne se limite pas au terrain, le cas Lamine Yamal en est la nouvelle preuve.