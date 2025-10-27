ASSE : Pluie de bonnes nouvelles avant Pau FC !

Le technicien de l’ASSE, Eirik Horneland confirme deux retours de poids avant le choc face au Pau FC en Ligue 2.

ASSE : Des retours confirmés avant la réception de Pau FC !

L’ASSE traverse un sale temps. En un mois, les Verts sont passés du statut de favoris au titre à celui d’une équipe en difficulté. La victoire à Montpellier (0-2) avait semblé relancer la machine. Mais les revers contre Le Mans (2-3) et Annecy (4-0) ont de nouveau plongé le club dans le doute. Trois défaites en quatre matchs, les Verts occupent la 4ᵉ place au classement à quatre points de retard sur Troyes, le leader.

Ce mardi, l’AS Saint-Etienne attend Pau FC au stade Geoffroy-Guichard pour la 12ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts ont l’obligation de réagir. En conférence de presse, le tacticien stéphanois, Eirik Horneland a donné des nouvelles de son groupe. Bonne surprise, Maxime Bernauer revient de suspension et remplace Chico Lamba, encore indisponible. Autre bonne nouvelle, Luan Gadegbeku, blessé avant la trêve, est apte pour affronter Pau FC.

Mais tout n’est pas rose. Igor Miladinovic est suspendu, tandis qu’Augustine Boakye reste incertain. Touché au genou à Annecy, le Ghanéen pourrait manquer le match. « Maxime Bernauer est de retour de suspension. Igor Miladinovic ratera au moins la prochaine rencontre. Augustine Boakye a connu un problème au genou pendant le match contre Annecy, il sera peut-être forfait…Lassana Traoré et Chico Lamba sont out, pour le reste ça devrait être bon. Luan Gadegbeku a joué 60 minutes contre Lyon avec la réserve, il a fait un très bon match, il est candidat au groupe. », a-t-il dit.