Mercato : Marquinhos prêt à faire ses adieux au Paris SG ?

Après treize ans de bons et loyaux services, Marquinhos pourrait faire ses adieux aux supporters du Paris SG à l’issue de la saison 2025-2026. Le capitaine parisien pense de plus en plus à cette option. Explications.

Mercato : Marquinhos ne veut « pas faire la saison de trop » au Paris SG

Avec les arrivées de Willian Pacho en 2024 et Ilya Zabarnyi en 2025, le Paris Saint-Germain s’est lancé dans une politique de rajeunissement de sa défense centrale. Si l’international équatorien s’est rapidement imposé au point d’être considéré à l’heure actuelle comme l’un des meilleurs au monde à son poste, Zabarnyi commence à s’adapter à son nouvel environnement.

Mais le PSG n’est pas inquiet et estime tenir sa charnière centrale du futur avec ses deux éléments. Si bien que Marquinhos songerait déjà à changer d’air. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international brésilien reste un élément important pour Luis Enrique grâce à son expérience et sa mentalité.

« Au Campus de Poissy, on décrit une personnalité apaisée et sémillante, comme si le couronnement européen l’avait soulagé d’un poids et que la suite n’était que bonus », rapporte le journal L’Équipe, qui ajoute que même s’il ne pense pas forcément à son avenir quand on lui demande, « il glisse seulement qu’il n’aimerait pas faire la saison de trop. Il sait que tout dépendra de ses performances sur le terrain et il connait le meilleur moment d’avoir le choix de roi. »

À 31 ans, l’ancien défenseur de l’AS Roma a conscience de l’importance d’écouter son corps, d’autant plus avec l’hécatombe de blessures qu’a connu Paris ces dernières semaines. Avec le recrutement d’Ilya Zabarnyi, le natif de Sao Paulo s’attendait à être un peu moins sollicité que la saison passée en charnière centrale. Mais il pourrait dépanner au poste de latéral droit.

« C’est une des options évoquées cet été entre le staff et la direction pour remplacer Achraf Hakimi quand le Marocain aura besoin de souffler ou quand il sera à la CAN », précise le quotidien sportif. Arrivé à l’été 2013, Marquinhos pourrait donc tirer sa révérence au terme de l’exercice en cours, mettant ainsi un terme à treize années de partage et de complicité dans la capitale française.