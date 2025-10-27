Real-Barça : Coup dur pour Xabi Alonso après le Clasico !

Le Real Madrid a certes battu le FC Barcelone dimanche soir, mais n’est pas sorti indemne de ce Clasico. Xabi Alonso a perdu son capitaine Dani Carvajal sur blessure.

Real Madrid : Xabi Alonso devra faire sans lui, Dani Carvajal blessé au genou

Le Real Madrid savoure sa victoire contre le FC Barcelone (2-1) en championnat. Mais l’euphorie est vite redescendue dans les vestiaires. La raison ? Xabi Alonso enregistre une mauvaise nouvelle en défense. Son capitaine Dani Carvajal est gravement blessé.

Les examens médicaux révèlent une « luxation de son genou droit ». Dani Carvajal va donc subir « une arthroscopie », peut-on lire dans son communiqué du Real. Cette blessure est un coup dur pour le club, confronté à un calendrier dantesque.

Indisponible jusqu’à la fin de l’année

L’absence de Dani Carvajal prive Xabi Alonso d’une option en défense. L’entraîneur espagnol perd un pilier essentiel pour les échéances à venir. Il devra vite trouver une solution de rechange. Sachant que son capitaine devrait manquer les compétitions jusqu’à la fin de l’année 2025.

Notons que Dani Carvajal était entré en jeu à la 72e de jeu lors du Real-Barça. Il s’est même retrouvé au cœur des tensions avec Lamine Yamal. Le défenseur madrilène a confronté le jeune prodige catalan, lui demandant de s’expliquer sur ses provocations d’avant-match. Cette attitude avait exacerbé les esprits en fin de rencontre.