Après le Clasico Real – Barça, Bellingham répond à Yamal !

Buteur et passeur décisif lors de la victoire du Real Madrid face au Barça, dimanche soir, Jude Bellingham a répondu à Lamine Yamal suite à ses propos avant ce Clasico.

Jude Bellingham à Lamine Yamal : « parler, c’est petit. Hala Madrid »

Soirée compliquée pour Lamine Yamal. Dimanche soir, la star du FC Barcelone n’avait pas du tout attendu le coup d’envoi du Clasico pour déclencher les hostilités sur les réseaux sociaux, où il avait publié une story bien piquante sur Instagram, dos au public du Real Madrid comme une façon de lancer le choc de Liga. Au même titre que ses déclarations plus tôt dans la semaine quand il avait affirmé que le Real « volait » ses matchs, cette nouvelle provocation n’est pas passée inaperçue dans le vestiaire des Merengues.

Après la victoire des hommes de Xabi Alonso (2-1) devant leur public au Santiago Bernabeu, Lamine Yamal était tout logiquement la cible de tous les Madrilènes. Et même si Jude Bellingham n’était pas forcément au cœur des échauffourées au coup de sifflet final, l’international anglais a tenu à répondre au numéro 10 barcelonais sur son compte Instagram.

« Parler, c’est petit. Hala Madrid », a notamment écrit le partenaire de Kylian Mbappé, avec en fond sonore la musique d’Elvis Presley : « a little less conversation, (un peu moins de paroles). » Alors que Yamal n’a pas souhaité réagir publiquement après le match, son père s’en est chargé pour lui. Sur ses réseaux, Mounir Nasraoui a publié une story accompagnée du message : « Heureusement qu’il n’a que 18 ans », assortie de trois emojis ainsi qu’une photo de son fils prise avant un événement de la Kings League.

Une manière subtile de défendre le prodige catalan tout en rappelant qu’il n’est encore qu’un adolescent au cœur d’une exposition médiatique démesurée. Mais le père du jeune international espagnol ne s’est pas arrêté là. Mounir Nasraoui a ajouté un autre message, plus explicite cette fois : « On se voit à Barcelone. » Une phrase qui sonne comme un rendez-vous fixé au Real Madrid, en référence au prochain Clasico.