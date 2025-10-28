Ça chauffe à l’ASSE : Horneland joue très gros face au Pau

Eirik Horneland joue gros mercredi soir à l’occasion du choc opposant l’ASSE au Pau FC. Un nouveau revers pourrait bien sonner le glas de son aventure à Saint-Etienne.

Eirik Horneland sous forte pression à l’ASSE

À l’AS Saint-Etienne, tout avait bien commencé en début de saison. Les hommes d’Eirik Horneland se positionnaient en tête de la Ligue 2 après sept journées. Mais avant la trêve internationale, le bateau a commencé à tanguer. Les Verts ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Et la récente défaite (4-0) à Annecy passe difficilement auprès des supporters et dirigeants de l’ASSE.

Une réaction positive est attendue ce mardi soir face au Pau FC à Geoffroy-Guichard. L’entraîneur de l’ASSE est parfaitement conscient de l’enjeu de cette rencontre. La pression est donc immense sur ses épaules, même s’il a tenu à relativiser en conférence de presse.

« Je ressens la pression tous les jours. C’est une partie de mon travail. Mais je suis quelqu’un de calme (…) Ça ne m’affecte pas », a déclaré Eirik Horneland. Celui-ci sait qu’il devra obtenir un succès ce mercredi à domciile. Car tout autre résultat le placerait sur un siège éjectable.

Un succès impératif face au Pau FC

Eirik Horneland a clairement identifié l’urgence du moment. Et la présence du du propriétaire Larry Tanenbaum dans les tribunes n’est pas une pression supplémentaire à ses yeux. Seul le résultat compte, peu importe l’identité des spectateurs.

Le patron du banc stéphanois sait qu’il n’aura pas le droit à l’erreur sous les yeux du dirigeant. « C’est une très bonne chose que Larry soit présent cette semaine. C’est son club, c’est important. ». La situation de l’entraîneur reste très précaire. Une victoire contre le Pau FC est quasiment obligatoire pour lui permettre de sauver sa place à la tête de l’AS Saint-Étienne.