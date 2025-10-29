Le FC Nantes, 13ᵉ de Ligue 1, affronte l’AS Monaco ce mercredi sur le coup de 21h. C’est avec le sourire et beaucoup d’espoir que Luis Castro avance vers cette rencontre, suite aux nombreux coups durs côté monégasque.

FC Nantes – AS Monaco : Castro peut sourire avant le choc !

L’AS Monaco, au contraire de son adversaire du jour, le FC Nantes, a 17 points à son compteur et occupe la 6ᵉ place au classement de Ligue 1. Le club du Rocher vient donc justement défendre ses acquis, mais la partie s’annonce difficile avec les nombreuses défections dans ses rangs.

En effet, le retour de Paul Pogba devait relever davantage le niveau de jeu de l’AS Monaco. L’ancien joueur de la Juventus Turin était l’élément clé redouté par les Canaris, mais le groupe affiché par Sébastien Pocognoli rassure finalement les Nantais.

Pogba, Zakaria, des absences qui pourraient couter à Monaco

On constate que l’international français est encore trop juste pour reprendre la compétition. Mais à côté de cette absence importante, l’AS Monaco est aussi handicapé par les blessures de plusieurs autres joueurs importants.

Si Éric Dier et Vanderson souffrent des ischios, Lamine Camara, lui, continue de traîner une cheville gauche fragile qui retarde son retour complet en forme. Denis Zakaria est, lui, absent pour des problèmes à l’adducteur droit. On sait aussi que Caio Henrique est un peu limité malgré sa reprise des entraînements.

Enfin, Lukas Hradecky n’est pas au meilleur de sa forme. Il est toujours dans les séances d’entraînement individuel. Ces nombreuses absences vont forcément avoir un impact sur le jeu monégasque, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour le FC Nantes, qui cherche à remonter plus haut dans le classement.

