OM-Angers : De Zerbi chamboule sa compo avec 2 choix forts

L’OM tentera de renouer avec le succès ce mercredi face à Angers. Roberto De Zerbi a même prévu d’apporter quelques changements à sa composition d’équipe.

OM : De Zerbi privé de six joueurs face à Angers

Après deux défaites consécutives, l’Olympique de Marseille doit réagir. Roberto De Zerbi le sait très bien. Son équipe devra s’imposer ce mercredi soir à domicile face à Angers afin d’éviter de se faire distancer dans la course au titre. L’entraîneur de l’OM a d’ailleurs identifié les lacunes qui ont coûté cher à son équipe.

Lire aussi : OM : De Zerbi tient le remplaçant surprise d’Amine Gouiri

L’Italien pointe un manque de « méchanceté dans les duels » et des « erreurs » individuelles. « On a commis quelques erreurs comme la simulation d’Emerson et le penalty de Benjamin Pavard », a-t-il confié devant la presse. De Zerbi insiste sur la nécessité de gagner en maturité et éviter de se contenter de bien jouer. Il veut voir des joueurs combatifs et concentrés sur le terrain.

Cette mauvaise passe est aussi compliquée par pépins physiques. Face à Angers, l’entraîneur de l’OM sera privé d’au moins six joueurs. Leonardo Balerdi et Timothy Weah sont forfaits. Ils ont récemment rejoint une infirmerie composée de Facundo Medina, Amine Gouiri, Hamed Junior Traoré et Geoffrey Kondogbia.

CJ Egan-Riley et Aubameyang alignés

Face à ces absences, De Zerbi est contraint de chambouler son onze de départ avec deux choix forts. En défense, la recrue CJ Egan-Riley devrait connaitre sa quatrième titularisation en Ligue 1 ce mercredi, en remplacement de Balerdi blessé. Il sera accompagné de Nayef Aguerd dans l’axe, tandis qu’Amir Murillo et Emerson évolueront sur les côtés.

Lire aussi : OM : De Zerbi peut souffler, de bonnes nouvelles tombent !

Le second changement concerne le retour de Pierre-Emerick Aubameyang en pointe. L’attaquant gabonais aura la mission de redonner de l’efficacité à l’attaque marseillaise, aux côtés de Mason Greenwood et Igor Paixao. Reste à savoir si ce plan de jeu portera ses fruits.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Murillo, Egan-Riley, Aguerd, Emerson

Milieux de terrain : Hojbjerg, Vermeeren, Gomes

Attaquants : Greenwood, Aubameyang, Paixao.