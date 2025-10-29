ASSE : Tout n’est pas encore parfait, même après Pau FC

L’ASSE a réagi de fort belle manière en écrasant Pau FC, samedi, après deux défaites consécutives en Ligue 2. Toutefois, les Verts ne se sont pas totalement remis de leur mal.

Après ASSE-Pau FC : Horneland pointe « trop d’irrégularités »

L’ASSE a accueilli Pau FC, mardi, lors de la 12e journée de Ligue 2, alors qu’elle était sur une série de deux défaites, respectivement face au Mans (2-3) et contre le FC Annecy (4-0). Mais les Stéphanois ont réussi à rebondir en renouant avec la victoire. Ils ont étrillé les Palois par 6 buts à 0 au stade Geoffroy-Guichard.

À l’issue de la rencontre, Eirik Horneland a bien apprécié la réaction de son équipe. Toutefois, il a regretté de n’avoir pas mis le même impact contre les Manceaux et les Annéciens. « Bien sûr que ça me frustre de voir ce changement de visage d’un match à l’autre, on fait preuve de trop d’irrégularités et il y a de quoi en être agacé », a-t-il déclaré.

Bernauer : « Il y a encore beaucoup de choses à corriger »

Grâce à cette large et précieuse victoire, par ailleurs inattendu, l’AS Saint-Etienne est remontée au classement, de la 4e à la 2e place. Mais avec encore 4 points de retard sur le leader, l’ES Troyes AC. Pour Maxime Bernauer, qui était de retour après trois matchs de suspension, les Verts ont certes bien réagi, mais ils ne sont pas encore guéris.

Selon le défenseur, ce n’est donc pas le moment de s’emballer, car l’équipe stéphanoise doit encore améliorer ses faiblesses. « Il y a le score et la manière, c’est bien, mais il y a aussi encore beaucoup de choses à corriger », a-t-il indiqué.

Deux matchs cruciaux contre le Red Star et Troyes

Parmi les points faibles de l’ASSE, il y a notamment la défense, le capitaine Gautier Larsonneur et ses coéquipiers avaient concédé 10 buts lors des quatre matchs précédant celui contre Pau. En effet, les adversaires des Verts « analysent bien leur jeu », qui « peut être assez lisible » selon Maxime Bernauer.

L’arrière central recommande donc la prudence à ses coéquipiers, pour la suite du championnat. À commencer par les deux prochains matchs à l’extérieur, contre le Red Star (3e) et Troyes (1er).