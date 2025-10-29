Mercato : L’OM sent le coup venir, l’après-Greenwood activé

Alertée par les menaces persistantes autour de Mason Greenwood, la direction de l’OM ne reste pas inactive. Elle se prépare à toutes les éventualités.

Mercato : L’OM anticipe déjà un départ de Mason Greenwood vers l’Arabie saoudite

Mason Greenwood ne devrait pas aller au bout de son contrat expirant en 2029 avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant réalise une deuxième saison impressionnante à l’OM. Il est déjà à 8 buts et 4 passes décisives en 12 apparitions en ce début d’exercice. Ses performances attirent logiquement de grands clubs européens.

La presse révélait récemment que le FC Barcelone avait dépêché des recruteurs afin d’observer Mason Greenwood, lors de son quadruplé face au Havre (6-2). Les Catalans ambitionnent de le signer l’été prochain. Mais le champion d’Espagne n’est pas seul sur ce coup. L’Atlético Madrid, Tottenham, Aston Villa et l’Inter Milan sont à ses trousses.

À ces menaces européennes s’ajoute l’intrusion de deux clubs saoudiens. Al-Ittihad et Al-Nassr seraient prêts à sortir le chéquier pour son transfert. Les Olympiens souhaitent bien sûr conserver leur attaquant. Mais face à des sommes astronomiques, il sera difficile de résister. La direction de l’OM, consciente de la situation, semble anticiper le scénario.

Son successeur déniché à Feyenoord ?

Medhi Benatia et sa cellule de recrutement sont déjà en mouvement pour renforcer l’attaque marseillaise en prévision d’un départ de Mason Greenwood. Plusieurs pistes sont ainsi étudiées en interne. Et l’une d’elles mènerait à Anis Hadj Moussa, le joyau de Feyenoord.

Son profil percutant sur l’aile droite et ses performances – 7 buts en 14 matchs – ont alerté les dirigeants de l’OM. Les Olympiens verraient en lui un atout clé pour revigorer le secteur offensif. Cela indique aussi une stratégie proactive de Marseille en vue d’assurer une transition en douceur.

L’Olympique de Marseille miserait ainsi sur Anis Hadj Moussa, un joueur susceptible de remplacer Greenwood, mais aussi d’apporter un nouveau dynamisme à l’équipe. Pour le moment, rien n’est encore joué dans ce dossier.