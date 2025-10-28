Ligue 1 : Bonne nouvelle confirmée au PSG avant Lorient !

Pour le compte de la dixième journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur le terrain du FC Lorient ce mercredi à 19 heures. À la veille de cette rencontre, le Paris SG a fait le point sur le groupe de Luis Enrique.

PSG : Joao Neves et Fabian Ruiz de retour à l’entraînement

Absents depuis plusieurs semaines, Fabian Ruiz et Joao Neves sont bien présents, ce mardi matin, à la séance collective de veille de match à Lorient, adversaire du Paris Saint-Germain mercredi soir pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse d’avant-match, Luis Enrique s’est réjoui d’avoir récupéré à la fois le milieu de terrain espagnol et l’international portugais de 21 ans.

« Les retours de Joao Neves et de Fabian Ruiz ? Tous les joueurs qui seront convoqués peuvent jouer. C’est une très bonne nouvelle, car leur récupération est presque totale et c’est toujours positif pour moi », a déclaré l’entraîneur parisien. L’entrejeu parisien va pouvoir respirer.

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique lâche un indice sur Lucas Beraldo

Lisez aussi : PSG : Un plan secret pour remplacer Achraf Hakimi fuite !

Touché le 17 septembre dernier à la cuisse, lors du match de la première journée de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame (4-0), Joao Neves était bien présent dans le groupe de ce matin au Campus de Poissy. Même constat pour Fabian Ruiz, éloigné quant à lui depuis la victoire face au FC Barcelone le 1er octobre dernier (1-2), suite à des douleurs musculaires. De quoi les voir fouler la pelouse du Stade du Moustoir demain soir ?

Fabian Ruiz et Achraf Hakimi absents à Lorient

De nouveau leader de Ligue 1, le PSG espère conserver la tête du Championnat sur la pelouse du FC Lorient, ce mercredi soir. Avant la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, le PSG a livré un point médical, où seul Fabian Ruiz, de retour à l’entraînement, mais en phase de reprise, figurait.

Lisez aussi : PSG : Deux bonnes nouvelles tombent pour Luis Enrique !

À voir

OGC Nice : Une crise entre Jonathan Clauss et sa direction ?

Le milieu défensif de 29 ans est ainsi l’unique absent, en plus d’Achraf Hakimi, laissé au repos par Luis Enrique pour ce match de la dixième journée de Ligue 1. Dans son point médical du jour, et en complément à l’annonce de la mise au repos d’Achraf Hakimi annoncée dès dimanche, Fabian Ruiz est donc annoncé comme forfait pour le déplacement à Lorient.