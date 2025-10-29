ASSE : Décisif contre Pau, Duffus menace Stassin !

Titulaire lors du match ASSE – Pau FC (6-0), mardi, Joshua Duffus a été décisif à trois reprises. Il relance ainsi la concurrence avec Lucas Stassin en pointe de l’attaque stéphanoise.

ASSE : Joshua Duffus auteur de 2 buts et une passe décisive contre Pau

L’entraîneur de l’ASSE a fait le choix fort de titulariser Joshua Duffus au poste d’avant-centre face à Pau FC, lors de la 12e journée de Ligue 1. Il a été préféré à Lucas Stassin, qui restait sur 5 matchs consécutifs sans aucun but.

Et l’attaquant Jamaïcain-Britannique a été à la hauteur des attentes d’Eirik Horneland. Il a inscrit un doublé en l’espace de 4 minutes (44e et 48e) et a délivré une passe décisive sur l’action du deuxième but marqué par Irvin Cardona.

Horneland satisfait de la prestation de Duffus et de Cardona

Le joueur arrivé de Brighton cet été a ainsi contribué à la large victoire de l’AS Saint-Etienne. Il a justement été élu homme du match face aux Palois. À la grande satisfaction de son coach. « Joshua Duffus et Irvin Cardona ont été payés de leurs efforts. Joshua a apporté de l’énergie, tandis que Cardona offrait de la verticalité », a-t-il apprécié.

Justifiant ses choix, Eirik Horneland a déclaré : « On voulait de la fraîcheur, surtout que Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin sortaient d’une trêve internationale chargée où ils ont disputé deux rencontres. On avait besoin de jambes fraîches ».

Le décisif avant-centre envoie un signal fort

Au-delà de la satisfaction de la prestation des deux attaquants titularisés, le technicien norvégien estime qu’ils ont marqué des points face à la concurrence. « Quand ils jouent comme ça, ils envoient un signal fort », a-t-il prévenu.

Pour rappel, c’était seulement la 3e titularisation de Joshua Duffus cette saison à l’ASSE, en 9 apparitions en championnat. Quant à Irvin Cardona, sa dernière titularisation remontait au match contre le Stade de Reims, le 20 septembre 2025.