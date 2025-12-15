Stade Rennais : Quatre forfaits confirmés avant Sables Vendée !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye sera privé de plusieurs cadres pour le choc face aux Sables Vendée en Coupe de France.

Stade Rennais vs Sables Vendée : Le point sur le groupe du SRFC

Le Stade Rennais clôturera son année par la Coupe de France. Dimanche 21 décembre, le SRFC attend de pied ferme Les Sables Vendée, pensionnaires de National 3, au Roazhon Park. Un 32e de finale qui sera abordé avec confiance, mais aussi avec plusieurs absences à gérer.

Après la victoire contre Brest (3-1), samedi 13 décembre, les hommes de Habib Beye veulent clore l’année en beauté et vont donc passer leurs nerfs sur Les Sables Vendée en Coupe de France. L’équipe sablaise est en difficulté dans son championnat. Rennes sera largement favori. Mais pas question de relâchement. Habib Beye secoue ses guerriers pour bien entamer cette compétition.

Pour autant, le onze de départ devrait changer. Le coach rennais devra composer sans ses internationaux partis à la CAN. Trois absents sont déjà actés : Seko Fofana avec la Côte d’Ivoire, Mahamadou Nagida avec le Cameroun et Abdelhamid Aït Boudlal avec le Maroc. Le tournoi débute ce dimanche et s’achèvera le 18 janvier.

Stade Rennais : Bras de fer entre Seko Fofana et Habib Beye ?

D’autres incertitudes s’ajoutent. Touché à la cuisse face à Brest, Przemyslaw Frankowski se dirige vers un forfait. Jérémy Jacquet, suspendu lors du dernier match de Ligue 1, est de nouveau disponible. Mais avec un sursis disciplinaire et un déplacement à Lille programmé le 3 janvier, un repos n’est pas exclu. Dans ce contexte, plusieurs cadres pourraient retrouver une place de titulaire. Alidu Seidu, Quentin Merlin ou Ludovic Blas sont attendus d’entrée. Glen Kamara pourrait aussi disputer cette affiche.

