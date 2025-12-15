Mercato PSG : Le Bayern Munich fixe un ultimatum à Upamecano

Alors que le PSG et le Real Madrid se tiennent prêts à satisfaire Dayot Upamecano pour l’attirer cet hiver ou l’été prochain, le Bayern Munich a fait le point sur la situation de son défenseur central.

Mercato PSG : Le Bayern Munich veut en finir avec le dossier Upamecano

À deux semaines de l’ouverture du mercato hivernal, le dossier Dayot Upamecano enflamme l’Europe. Libre en juin prochain, il n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich et cela attise beaucoup de convoitises, notamment le PSG et le Real Madrid. Mais le club allemand ne compte pas se séparer forcément de son défenseur central.

Le Rekordmeister travaille sur la prolongation de l’international français depuis plusieurs mois. Toutefois, les dirigeants bavarois ne veulent pas traîner encore et se fixent jusqu’à la fin de l’année civile 2025 pour trouver un accord avec le clan Upamecano. Le directeur sportif du Bayern Munich a profité d’un passage au micro de Sport1 pour faire le point sur ce dossier.

« Ce qui circule actuellement, c’est que Dayot Upamecano a rejeté l’offre de prolongation. Les menaces, l’ultimatum, etc, tout cela n’a aucun sens. Nous sommes en très bonnes discussions », a déclaré Max Eberl, avant d’ajouter : « il serait souhaitable de conclure avant la fin de l’année, mais je ne peux rien promettre. »

Autrement dit, la direction du Bayern ne souhaite pas s’éterniser sur ce cas et Dayot Upamecano devra rapidement prendre une décision. Surtout que le Paris SG et le Real Madrid sont prêts à dégainer pour le recruter cet hiver ou l’été prochain et que le natif d’Évreux semble se montrer gourmand.

Dayot Upamecano réclame un gros salaire

Malgré la confiance des dirigeants bavarois, les exigences de Dayot Upamecano pourraient faire capoter les discussions pour sa prolongation de contrat. En effet, selon les renseignements obtenus par le journal Bild, l’ancien défenseur du RB Leipzig exigerait un salaire de 20 millions d’euros annuels pour parapher un nouveau bail.

Actuellement rémunéré à 10 millions d’euros par saison, le partenaire de Michael Olise souhaiterait doubler ses revenus. Mais ce n’est pas tout. En plus de cela, Upamecano réclamerait aussi une prime à la signature conséquente, sur le modèle de Michael Olise, qui avait encaissé environ 10 millions d’euros lors de sa signature en 2024.

De son côté, Kicker indique que le vice-capitaine de l’équipe de France aimerait également inclure dans son contrat une clause libératoire, dont le montant n’a pas filtré. Des conditions que le Bayern Munich ne voit pas d’un bon oeil, alors que le Paris Saint-Germain aurait déjà fait savoir aux représentants du joueur qu’il était prêt à s’aligner sur toutes ses demandes. Affaire à suivre…

