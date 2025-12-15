OM-Monaco : Après le scandale, Marseille lance une pique

Le choc OM-Monaco a été marqué par des décisions arbitrales très contestées. Mais ce scandale est suivi d’une grosse provocation contre le PSG.

Après Monaco, l’OM lance une provocation contre le PSG

Le choc OM-Monaco de ce dimanche s’est soldé par une victoire marseillaise (1-0). Mason Greenwood a été l’unique buteur de la partie. Mais ce succès a laissé place à une vive polémique en raison de décisions arbitrales controversées.

La VAR a annulé deux buts des Monégasques pour des hors-jeu très limites. Ce que conteste vivement le club princier. Le mécontentement est encore palpable du côté des Monégasques. Joueurs et supporters crient au scandale suite à l’annulation du but de Lamine Camara. Ils estiment que le résultat a été faussé.

C’est dans ce climat tendu que la direction de l’OM a choisi de détourner l’attention en se concentrant sur son rival historique. Le club phocéen a lancé une provocation contre le Paris Saint-Germain via son compte X en portugais.

L’Olympique de Marseille soutient Flamengo

Les Olympiens ont dans un premier temps félicité Flamengo pour sa victoire en Copa Libertadores et en championnat. L’OM a ensuite affiché son soutien au club brésilien pour son prochain choc contre le PSG. Ces deux équipes ont rendez-vous mercredi à Doha en finale de la Coupe Intercontinentale.

« Nous serons derrière vous lors de la finale de la Coupe intercontinentale », peut-on lire dans le post de l’OM. Ce message est perçu comme une provocation contre les supporters du PSG. Cela ajoute un nouveau chapitre à la rivalité entre les deux ennemis de Ligue 1.

