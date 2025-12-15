OM : Greenwood, le vestiaire valide un rêve totalement fou !

Décisif lors de la victoire de l’OM sur Monaco (1-0), Mason Greenwood fait l’objet d’éloges incroyables. Ce rêve est même approuvé parle vestiaire marseillais.

OM : Mason Greenwood considéré comme un futur Ballon d’Or

Il a une nouvelle fois été décisif avec l’Olympique de Marseille. Ce dimanche soir au Vélodrome, Mason Greenwood a inscrit l’unique but du choc OM-Monaco. Cela a permis à son équipe de prendre les trois points et de conserver sa place sur le podium.

Cette performance confirme l’excellente forme de l’ailier anglais, devenu le principal atout offensif de l’OM. Son impact sur la pelouse est tel qu’il inspire une conviction forte chez son entraîneur. Roberto De Zerbi est très élogieux envers son joueur.

L’Italien voit en Mason Greenwood un futur Ballon d’Or. « Il a un potentiel énorme (…) e le vois comme un Ballon d’or. À lui de comprendre s’il veut tout faire pour lutter pour ce Ballon d’or », avait-il déclaré avant le coup d’envoi du match. Ce rêve ambitieux est visiblement partagé au sein du vestiaire.

Un sentiment partagé par Emerson

À l’issue du choc OM-Monaco, Emerson Palmieri n’a pas lui-aussi tari d’éloges envers son coéquipier britannique. « Mason Greenwood a déjà montré toute sa qualité. C’est un joueur très important pour nous, capable de tout faire : relier l’équipe, créer du jeu, marquer », a confirmé le défenseur de l’OM en zone mixte.

Emerson Palmieri insiste sur le rôle décisif de l’ancien crack de Manchester United devant le but et son implication dans les tâches défensives. Le vestiaire valide donc son potentiel hors norme. Il sera un élément clé en vue de remporter un titre cette saison.

