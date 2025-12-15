Transfert-choc : Le PSG trouve la parade pour Michael Olise

Alors que Bradley Barcola pourrait partir l’été prochain, le PSG fait de Michael Olise sa priorité pour renforcer son secteur offensif. Le club de la capitale aurait même déjà trouvé la parade pour convaincre le Bayern Munich de laisser partir son attaquant.

Mercato PSG : Un échange XXL dans les tuyaux pour Michael Olise

Michaël Olise a pris une autre dimension depuis son arrivée au Bayern Munich. Le natif de Londres est très fréquemment appelé par Didier Deschamps lors des rassemblements de l’équipe de France et ses prestations, aussi bien en club que sur la scène internationale, ont impressionné de nombreux recruteurs en Europe.

L’ailier tricolore plaît, comme le révèle Ekrem Konur, à de nombreuses écuries anglaises qui pourraient dépenser plus de 100 millions d’euros pour rapatrier l’attaquant bavarois. Cependant, le journal Kicker rapporte qu’un concurrent de taille se serait également positionné sur le dossier : le Paris Saint-Germain.

Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaite avoir plus de talents français au sein de l’effectif des Rouge et Bleu, souhaiterait faire venir Michael Olise en Ligue 1 pour la première fois de sa carrière. Conscient que le club allemand ne voudra pas lâcher son prodige aussi facilement, le président parisien serait enclin à inclure Bradley Barcola dans la transaction.

Le Bayern Munich fait partie des courtisans de l’ancien milieu offensif de l’OL et le PSG veut profiter de cet intérêt qui serait toujours d’actualité pour tenter de récupérer Olise l’été prochain dans un échange de joueurs entre les deux clubs. Mais il faudra convaincre le principal concerné.

Michael Olise ne rêve pas de la Ligue 1

Depuis plusieurs semaines, la presse allemande évoque régulièrement un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain pour Michael Olise. Sauf que cet intérêt ne semble pas réciproque. En effet, selon les informations de TeamTalk, l’ailier du Bayern Munich ne semble pas séduit par une signature en France ni par un nouveau défi en Angleterre.

En cas de départ de la Bundesliga, Michael Olise rêverait d’une aventure en Liga avec en ligne de mire le Real Madrid ou le FC Barcelone. De son côté, le Bayern Munich tente de verrouiller son numéro 17 avec une prolongation, conscient que sa clause libératoire pourrait rapidement devenir un point de tension.

