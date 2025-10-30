Mercato ASSE : Tanenbaum s’active pour le retour en Ligue 1

Le propriétaire de l’ASSE, Larry Tanenbaum, serait sur le point de boucler des grosses ventes qui pourraient profiter au club stéphanois, pour son retour en Ligue 1.

ASSE : Kilmer Sports va encore investir dans le mercato cet hiver

L’ASSE n’entend pas faire de vieux os en Ligue 2 ! La direction du club stéphanois met les bouchées doubles, en vue du retour des Verts dans l’élite. Selon les informations exclusives de But Football Club, le prioritaire s’implique davantage pour la montée de l’AS Saint-Etienne en 2026.

Le média croit savoir qu’il « est disposé à mettre à nouveau la main à la poche cet hiver », afin de renforcer le groupe d’Eirik Horneland, dont l’unique objectif est la remontée immédiate en Ligue 1.

Tanenbaum s’apprête à vendre ses autres clubs de Toronto ?

Déjà milliardaire, l’homme d’affaires canadien devrait toucher un gros pactole prochainement. Si l’on en croit les confidences de la source, il « s’apprête à se désengager des franchises dont il est actionnaire au Canada, en revendant ses parts à ses associés ». Si ces ventes se concrétisent, Larry Tanenbaum pourrait empocher près de 2 milliards de dollars selon But.

En effet, le patron de l’ASSE est actionnaire dans plusieurs clubs, notamment Toronto Raptors (NBA), Toronto Maple Leafs (NHL) ou encore Toronto FC (MLS). Si les informations du confrère se confirment, le groupe Kilmer Sports « devrait se consacrer exclusivement à l’AS Saint-Etienne », comme annoncé.

Pour rappel, Larry Tanenbaum a acquis les droits du club ligérien en juin 2024, des mains de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Depuis le rachat, il a déjà investi environ 100 millions d’euros pour le développement du club.

Pendant le mercato d’été dernier, le président Ivan Gazidis avait renforcé les Verts à hauteur de 25 millions d’euros, malgré la relégation en Ligue 2. Comme quoi, les nouveaux dirigeants de l’ASSE ne lésinent pas sur les moyens pour redorer le blason du club historique du championnat de France.