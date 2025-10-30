ASSE : Eirik Horneland, un choix tactique assumé !

Critiqué à la suite des deux défaites consécutives de l’ASSE en Ligue 2, l’entraîneur du club stéphanois, Eirik Horneland, défend son système de jeu.

ASSE : Deux défaites de suite et des critiques

Reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, l’ASSE a pour objectif de retrouver la Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2025-2026. Les dirigeants du club se sont ainsi donné les moyens de retrouver l’élite rapidement. Ils ont gardé leurs joueurs majeurs de la saison dernière, notamment les buteurs Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Ils ont également investi 25 M€ dans le recrutement pendant le mercato d’été.

Après 12 journées de championnat, les Verts sont deuxièmes au classement, à 4 points du leader, l’ES Troyes AC. Ils sont donc bien engagés dans la course pour la montée en Ligue 1.

Toutefois, le projet de jeu d’Eirik Horneland est souvent critiqué. C’était le cas après les défaites de l’AS Saint-Etienne contre le Mans FC (2-3) et le FC Annecy (4-0).

Horneland à ses détracteurs : « Il n’y a pas de système parfait »

Avant la large victoire contre Pau FC (6-0), le technicien norvégien a expliqué son système de jeu et l’animation exigée à ses joueurs. En d’autres termes, il a défendu sa méthode de travail et son projet. « Dans chaque manière de jouer, dans chaque système, il y a des avantages et des inconvénients. Il n’y a pas de système parfait, il y aura toujours une faille dans chaque système », a-t-il indiqué, dans des propos rapportés par Evect.

« Quand vous mettez la pression haut sur le terrain, des espaces sont présents derrière vous. Et, je tiens vraiment à éviter ces situations en attaquant de manière plus équilibrée pour éviter ces contre-attaques contre nous », a expliqué le coach de l’ASSE ensuite.

Le coach de l’ASSE défend son choix offensif

Dans sa réponse à ses détracteurs, Eirik Horneland assume ses choix tactiques. « Sur la gestion des pistons, on peut le voir de plusieurs manières différentes. Je me concentre pour ma part davantage sur notre manière d’attaquer. C’est vraiment un choix, une position […], et moi, je préfère être à l’offensive », a-t-il soutenu.

Notons que l’équipe de Saint-Etienne possède la meilleure attaque de la Ligue 2, avec 27 buts marqués en 12 matchs. Cependant, elle a concédé 17 buts, ce qui fait d’elle l’une des pires défenses du championnat, juste derrière Guingamp (22 buts concédés), Boulogne-sur-Mer (20 buts) et Pau FC (18 buts).