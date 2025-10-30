Stade Rennais : Pluie de bonnes nouvelles avant le RC Strasbourg !

Les voyants sont au vert pour le Stade Rennais avant la réception du RC Strasbourg. Le groupe est au complet.

Stade Rennais : Excellentes nouvelles avant le RC Strasbourg !

Le Stade Rennais attend de pied ferme le RC Strasbourg. Le Roazhon Park va accueillir une affiche de Ligue 1 où les Rouges et Noirs veulent enfin briser leur série noire : six matchs sans victoire, c’est long. Mais cette fois, tout semble aligné. Aucun blessé, aucun suspendu. Habib Beye dispose d’un groupe au complet pour ce duel face aux Alsaciens.

Contre Toulouse, le SRFC avait tenu tête. 45 % de possession, 11 tirs, dont 5 cadrés. Esteban Lepaul a marqué à la 50e, Mousa Al Ta’mari quatre minutes plus tard. Deux buts, mais pas de victoire. L’équipe cherche désormais à glaner les trois points. Seko Fofana et Ludovic Blas pourraient faire leur retour dans le groupe. Ils ont été écartés pour le choc face au Toulouse FC. Habib Beye leur reproche le manque d’implication lors des séances d’entraînement.

Le RC Strasbourg, lui, a rebondi après son revers contre Lyon (2-1). Large succès 3-0 face à Auxerre. Reste que le Racing n’est pas toujours à l’aise loin de ses bases. Avant le coup d’envoi, Rennes pointe à la 10e place avec 12 points. Strasbourg, quatrième, en compte 19. L’écart est grand. Mais le Stade Rennais ne tremble pas.

