Mercato PSG : L’incroyable décision d’Enrique pour Mayulu !

Quelques semaines après le mercato estival, les révélations pleuvent sur les ambitions de Luis Enrique avec les jeunes du PSG, notamment Senny Mayulu. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique refuse deux cracks pour Mayulu

Le dernier mercato estival du Paris Saint-Germain a été marqué par plusieurs rebondissements, entre les dossiers prioritaires et les choix stratégiques de Luis Campos et Luis Enrique. Le quotidien L’Équipe révèle ainsi que le club de la capitale était effectivement en position pour recruter deux grands talents pour renforcer son secteur offensif; notamment Maghnes Akliouche de l’AS Monaco et Rodrigo Mora du FC Porto.

Lisez aussi : Mercato PSG : Vers un prêt de Senny Mayulu ?

Deux profils prometteurs qui auraient pu apporter un plus technique au Parc des Princes, mais dont Luis Enrique aura finalement changé le cours de l’histoire. Le quotidien sportif révèle que Luis Enrique a écarté les deux jeunes offensifs proposés par Luis Campos cet été : Maghnès Akliouche, resté à Monaco, et Rodrigo Mora, en pleine progression au FC Porto.

À voir

OM : Le vestiaire en feu, Roberto De Zerbi a tout changé !

« L’objectif, laisser de la place à Senny Mayulu », précise le média francilien. Déterminé à faire confiance aux jeunes du centre de formation du PSG, l’entraîneur espagnol aurait tout simplement mis son véto aux arrivées de l’ailier monégasque de 23 ans et le milieu portugais de 18 ans pour donner sa chance à Senny Mayulu.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Le PSG répond au FCN pour Senny Mayulu

Le milieu offensif de 19 ans a ainsi vu sa progression récompensée par un rôle grandissant au sein de l’effectif professionnel. Buteur lors de la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan (5-0), l’international espoir français compte déjà 2 buts et 1 passe décisive en 11 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

À voir

Mercato : l’OL et Man City négocient un gros deal !

Lisez aussi : Mercato PSG : Le FC Nantes insiste pour Senny Mayulu

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Le Blanc-Mesnil pourrait prochainement recevoir une proposition pour parapher un nouveau bail longue durée. Une preuve que le Paris Saint-Germain veut désormais s’appuyer davantage sur la formation, une attente forte de ses supporters depuis plusieurs années.