Mercato : Le PSG sur le point de boucler un bijou français !

Décidé à conserver toutes ses forces vives de la saison dernière, le PSG s’active en interne pour sécuriser l’un de ses talents les plus prometteurs. Luis Campos avance bien dans ce sens.

Mercato : Accord proche entre le PSG et un Espoir français

Formé au centre de formation du PSG, Senny Mayulu a gravi tous les échelons avant d’intégrer l’équipe première en janvier 2024. Apprécié pour sa polyvalence et sa maturité balle au pied, le milieu offensif de 19 ans s’impose peu à peu dans la rotation de Luis Enrique. Estimé à 25 millions d’euros selon Transfermarkt, l’international espoir français incarne la nouvelle génération que le Paris Saint-Germain veut conserver à long terme.

Tout logiquement, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos aimeraient prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2027. Une prolongation logique pour le PSG, soucieux de ne pas voir filer un de ses joyaux les plus prometteurs. D’après les informations du journaliste Nicolo Schira, un accord serait sur le point d’être finalisé entre Mayulu et la direction du PSG pour un nouveau bail de trois ans supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2030.

« Senny Mayulu se rapproche de plus en plus d’une prolongation de contrat avec le PSG jusqu’en 2030. Plusieurs clubs de Premier League ont approché le jeune milieu de terrain (né en 2006), mais sa priorité est de rester à Paris. Des discussions sont en cours pour finaliser l’accord », écrit le journaliste italien sur Twitter.

Les dirigeants parisiens veulent sécuriser leur pépite face aux avances répétées de Chelsea, Tottenham et Manchester City. Lancé officiellement avec les professionnels en janvier 2024, Mayulu a déjà pris ses marques. Cette saison en Ligue 1, le natif de Le Blanc-Mesnil a déjà inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive en 15 rencontres toutes compétitions confondues.

Après Warren Zaïre-Emery, Mayulu s’inscrit dans ce nouveau visage du club, tourné vers le développement interne. Il reste du chemin, mais la trajectoire semble déjà bien tracée. Et avec une prolongation en poche, l’élan pourrait être encore plus fort.

