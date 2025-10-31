PSG : Désiré Doué, la blessure qui change tout !

Le PSG souffle, mais à moitié. La blessure de Désiré Doué, sortie en pleurs mercredi soir à Lorient, n’est finalement pas synonyme d’opération, mais le verdict reste lourd : au moins six semaines d’absence pour le jeune prodige parisien, déjà victime d’un souci musculaire en septembre.

PSG : Désiré Doué, une blessure qui tombe mal pour Paris SG

C’est un coup dur que Luis Enrique aurait volontiers évité. « Moins grave que prévu », confient les médecins du club, mais suffisamment sérieux pour écarter Doué de toutes compétitions jusqu’à la fin de l’année. Le PSG a précisé jeudi que son joueur souffre « d’une lésion musculaire à la cuisse droite » et qu’un « nouveau point sera fait après la trêve internationale ».

Le timing est terrible : Paris perd l’un de ses éléments les plus explosifs avant le choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions. L’ancien Rennais manquera aussi la réception de Tottenham et le déplacement à Bilbao. Autant dire que Luis Enrique va devoir bricoler sans sa pépite de 20 ans.

Une gestion à questionner

Faut-il parler de malchance ou de précipitation ? La question circule dans les couloirs du Campus PSG. Déjà victime d’une lésion au mollet début septembre, Désiré Doué avait enchaîné trois titularisations en treize jours dès son retour. « C’est une blessure bizarre », glissait Luis Enrique après la rencontre au Moustoir, écartant toute erreur de diagnostic.

Mais le constat reste là : à force de pousser le jeune joueur dans ses retranchements, le PSG a peut-être payé le prix fort. Le club pourrait cette fois opter pour la prudence et ne pas accélérer son retour, d’autant que la trêve hivernale se profile.

Un vide pour les Bleus et pour Paris

Cette nouvelle blessure de Désiré Doué prive non seulement Paris d’un de ses talents les plus en forme (trois buts et deux passes décisives sur ses quatre derniers matchs) mais aussi Didier Deschamps, qui comptait sur lui pour finaliser la qualification des Bleus.

« Il va falloir digérer et revenir plus fort », confiait un proche du joueur à L’Équipe. Pour Doué, l’objectif est clair : se régénérer, consolider sa jambe droite et revenir à 100 % pour 2026. Car si Paris vise les sommets, il aura besoin de son joyau, cette fois sans la moindre fissure.

