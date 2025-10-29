Coup dur pour l’OM : Endrick proche de signer à Lyon !

Endrick va sans doute quitter le Real Madrid lors du mercato d’hier. L’OM était même bien positionné pour arracher son prêt. Mais c’est finalement l’OL qui a pris une longueur d’avance sur ce dossier.

Mercato : L’OL double l’OM pour Endrick

Endrick vit sans doute ses dernières semaines au Real Madrid. Absent des plans de Xabi Alonso, l’attaquant brésilien n’a disputé aucun match cette saison avec les Merengues. La meilleure solution pour lui est désormais d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. Et il y a de grandes chances qu’il pose ses valises en France dès cet hiver.

L’Olympique de Marseille s’est naturellement positionné pour l’accueillir. La direction de l’OM suit le joueur de 19 ans depuis longtemps. Elle espère profiter de ses bonnes relations avec le Real Madrid, depuis le dossier Dani Ceballos, pour arracher sa signature.

L’idée d’un prêt d’Endrick à l’OM semblait ainsi se concrétiser. Mais voilà qu’un coup de théâtre vient de se produire : le prodige brésilien se dirige vers l’autre Olympique. Fabrizio Romano confirme cette tendance, indiquant que l’OL a pris les devants sur ce dossier.

Des négociations avancées pour son prêt à Lyon

Les responsables de l’Olympique Lyonnais ont déjà entamé des discussions avec le Real Madrid en vue d’obtenir le prêt d’Endrick pour janvier. Ces négociations seraient même à un stade bien avancé, indique la source.

🚨❤️💙 Understand Olympique Lyon have started talks to sign Endrick on loan in January!



Talks already underway with an official approach to sign the Brazilian striker on loan from Real Madrid.



OL presented their plan to Endrick who’s open to talk + assessing all options 🇫🇷🇧🇷 pic.twitter.com/dq2RIH34b8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2025

La direction de l’OL verrait en Endrick un atout de poids pour son attaque. Un profil validé par Paulo Fonseca. La direction lyonnaise a ainsi présenté un projet qui aurait retenu l’attention du jeune joueur. Aucun accord n’a encore été scellé, mais les échanges progressent entre les parties.

Surtout qu’Endrick est ouvert à un départ du Real Madrid. Il étudie chaque offre qui se présente à lui afin de faire le meilleur choix. Cette intrusion soudaine de l’OL complique donc la tâche au rival marseillais. D’autres prétendants, comme Tottenham ou encore Aston Villa, restent aux aguets.