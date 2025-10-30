Mercato OL : Endrick à Lyon ? La réponse de Kang

Révélé cette semaine, l’intérêt de l’OL pour Endrick du Real Madrid se confirme. La présidente Michele Kang a lâché sa première réponse à un supporter de Lyon.

Mercato : L’OL négocie le prêt d’Endrick du Real Madrid

L’OL figure parmi le nombreux club désireux d’accueillir Endrick pendant le prochain mercato hivernal. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club rhodanien a entamé des discussions pour s’attacher les services du jeune attaquant du Real Madrid, sous la forme d’un prêt, en janvier. Le journaliste italien révèle des négociations bien avancées, entre les deux clubs.

L’Olympique Lyonnais aurait même présenté son projet au Brésilien. Privé de temps de jeu sous les ordres de Xavi Alonso, Endrick envisage sérieusement l’option d’un départ de Madrid. Il veut ainsi se donner les moyens de jouer. Le club madrilène est également favorable à son départ, afin de lui permettre de progresser.

Kang ne dément pas l’intérêt de l’OL pour Endrick

Outre l’OL, Marseille est aussi sur les rangs pour accueillir la pépite de 19 ans. L’intérêt de Lyon pour ce dernier se confirme à l’approche du mercato de janvier 2026. Interrogée par un supporter Lyonnais, Michele Kang n’a pas démenti la probable arrivée du Merengue chez les Gones.

À voir

Mercato PSG : Un obstacle majeur se dresse pour Tylel Tati

Lisez aussi : OL : Paris FC renverse Lyon, Greif passe aux aveux

« Endrick, here we go ? », a demandé le fan à la patronne de l’OL, en plein embouteillage, en reprenant évidemment la fameuse formule Fabrizio Romano pour annoncer un transfert imminent. En réponse, Michele Kang a répondu : « Here we go, ok ok ».

https://twitter.com/VibesFoot/status/1983627014558146704

Rappelons qu’Endrick a recruté par le Real Madrid à Palmeiras au Brésil, en juillet 2024. Transféré à 47,5 M€, il est évalué à 35 M€ par le Transfermarkt. Mais il est confronté à une forte concurrence en attaque. Il est barré notamment par Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia.

Lire aussi sur l’OL :

Coup dur pour l’OM : Endrick proche de signer à Lyon !

Mercato : L’OL négocie un deal incroyable en Espagne !

À voir

L’OM humilié : L’OL fait une annonce pour Endrick !

OL Mercato : Lyon songe à un renfort en Premier League