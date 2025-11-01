Mercato FC Nantes : Kita tient une mine d’or, le jackpot arrive

Le FC Nantes de Waldemar Kita pourrait bien toucher le gros lot sur le mercato. Le jeune défenseur central Tylel Tati, révélation de ce début de saison, affole déjà les plus grands clubs européens. Une aubaine pour les Canaris, qui voient se profiler un futur transfert à plusieurs zéros.

Mercato FC Nantes : Tylel Tati, le nouveau bijou du centre nantais

Il n’a que 17 ans, mais il joue déjà avec l’assurance d’un vieux briscard. Tylel Tati, pur produit du centre de formation nantais, s’est imposé comme une pièce maîtresse de la défense des Canaris. Neuf titularisations en Ligue 1, un calme olympien, une relance propre… Le gamin de Champigny-sur-Marne a tout pour séduire les recruteurs.

Le PSG, toujours friand de jeunes talents hexagonaux, le suit de très près. Luis Campos, à la recherche du futur Marquinhos, aurait fait de Tati une priorité à moyen terme. Mais Paris n’est pas seul : les émissaires de Liverpool, Arsenal et Manchester United ont déjà coché son nom. Rien que ça.

Le Real Madrid entre dans la danse

Et quand le Real Madrid s’en mêle, tout change de dimension. Selon Defensa Central, le club merengue aurait inscrit le Nantais sur sa short-list des défenseurs à fort potentiel. Sa maturité et son sens de l’anticipation auraient séduit les recruteurs madrilènes, toujours à la chasse aux pépites avant tout le monde.

🚨 LE PSG SUR UNE PÉPITE DU FC NANTES 🥵❤️💙



Paris souhaite recruter Tylel Tati, défenseur de 17 ans du FC Nantes, pour compléter son effectif.



Le Barça est aussi sur le coup, alors que Lucas Beraldo ne ferait plus l’unanimité au PSG.



(@sport) pic.twitter.com/A2vg3rY4tH — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) October 23, 2025

Du côté du FC Nantes, le président Waldemar Kita garde le sourire. Le club sait qu’il tient une mine d’or. Même si un départ dès le mercato hivernal semble écarté, les dirigeants se préparent déjà à une bataille financière d’envergure. Et si l’affaire se conclut l’été prochain, elle pourrait bien rapporter gros aux Canaris, redevenus (enfin) un club vendeur intelligent.

