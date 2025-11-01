Réunion secrète à l’ASSE : les révélations choc !

Après la claque reçue par l’ASSE à Annecy, les Verts ont décidé de se parler franchement. Une réunion tenue dans le plus grand secret a bouleversé l’ambiance du vestiaire et relancé la machine stéphanoise. Irvin Cardona en dévoile les coulisses sans détour.

ASSE : Une défaite, symbole d’un électrochoc

Le 4-0 encaissé face à Annecy a laissé des traces. Blessés dans leur orgueil, les joueurs de l’AS Saint-Étienne ont choisi de se réunir à huis clos, loin des regards du staff et de la direction. Objectif : vider les rancunes, s’expliquer et repartir sur de meilleures bases. « On a discuté entre nous, c’était important de se parler, même s’il n’y avait pas d’alerte », confie Irvin Cardona, buteur et artisan du large succès contre Pau (6-0). Mais derrière cette déclaration apaisée se cache une véritable prise de conscience. Trois défaites en quatre matchs avaient fragilisé le groupe, à deux doigts de la rupture.

Le vestiaire reprend le pouvoir à Saint-Etienne

Dans cette réunion d’hommes, les mots ont fusé. Pas de langue de bois, pas d’excuses. « On a reparlé des bases : les duels, les courses, le fait de courir plus », explique encore Cardona. Le message est clair : retrouver l’envie et l’intensité qui font la marque des Verts. Et la réponse ne s’est pas fait attendre.

Face à Pau, Saint-Étienne a retrouvé son mordant, son collectif et surtout son âme. « Ce genre de victoire soude un groupe, mais c’est aussi en dehors du terrain que tout se joue », conclut l’attaquant. Une parole forte qui sonne comme un avertissement pour la suite : à l’ASSE, le réveil est bel et bien lancé.

