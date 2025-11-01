ASSE : Grande nouvelles pour les Verts, un renfort arrive

L’ASSE peut souffler. Après plusieurs semaines de galère, le club du Forez s’apprête à récupérer un élément important de sa défense. Chico Lamba, éloigné des terrains depuis quelque temps, se rapproche enfin d’un retour.

ASSE : Chico Lamba, bientôt opérationnel

Absent pour la réception du Red Star, le jeune défenseur central portugais pourrait bientôt retrouver la pelouse. Eirik Horneland, en conférence de presse, s’est montré plutôt rassurant. « Pour Chico, on travaille à ce qu’il puisse reprendre la course en début de semaine prochaine et ensuite, on verra comment ça évolue », a indiqué le coach norvégien.

Une annonce qui redonne le sourire aux supporters stéphanois, impatients de revoir à l’œuvre le solide défenseur, symbole du renouveau défensif des Verts. Horneland a également évoqué le cas d’Augustine Boakye, dont le retour dans le groupe est espéré d’ici une semaine.

Un effectif à gérer avec prudence

Alors que les Stéphanois s’apprêtent à disputer leur troisième match en sept jours, après le carton face à Pau (6-0), la gestion de l’effectif devient cruciale. Le technicien norvégien se montre mesuré. « Nous n’avons pas encore décidé l’équipe. On va voir comment les joueurs réagissent à l’entraînement et évaluer leur énergie », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « On veut éviter trop de changements pour garder une certaine continuité ». Une prudence logique avant un déplacement périlleux au Red Star, où les Verts comptent bien confirmer leur retour en forme et poursuivre leur marche vers les sommets de la Ligue 2.

