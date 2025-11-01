PSG : Gonçalo Ramos allume les clubs de Ligue 1 et tacle Luis Enrique

Décidément, Gonçalo Ramos n’a pas sa langue dans sa poche. Buteur décisif lors de la courte victoire du PSG face à Nice samedi soir (1-0), le Portugais a profité de sa 100e apparition sous le maillot parisien pour livrer un discours franc, entre ironie et agacement à peine dissimulé.

PSG : Le petit tacle ironique de Gonçalo Ramos à Luis Enrique

Laissé une fois encore au banc de touche au coup d’envoi, Gonçalo Ramos est entré en cours du jeu à la 72e minute, en remplacement de Senny Mayulu. Comme une libération, c’est l’avant-centre portugais qui marque le but de la victoire pour le PSG devant l’OGC Nice en toute fin de rencontre. Souriant mais piquant, l’ancien joueur du Benfica a envoyé un message à Luis Enrique en zone mixte.

Interrogé sur son efficacité lorsqu’il entre en jeu, Ramos a répondu avec malice. « Je n’ai pas attendu le but pour avoir de la confiance. Je marque plus de fois quand je rentre, peut-être parce que je suis plus souvent remplaçant », a-t-il lâché, sourire en coin. Une phrase qui résonne comme une douce provocation envers l’entraîneur espagnol, dont les choix offensifs suscitent parfois l’incompréhension des supporters parisiens.

“En Ligue 1, ils ont onze gardiens”

Mais Gonçalo Ramos ne s’est pas arrêté là. Interrogé sur la différence de visage entre le PSG européen et celui du championnat, le Portugais a sorti les griffes. « C’est très difficile de jouer avec ces équipes, on a dû travailler plus, mais c’est important de gagner. En Ligue 1, ils défendent beaucoup, ils ont onze gardiens, alors qu’en Ligue des Champions, ils nous regardent dans les yeux », a-t-il balancé. Une déclaration aussi tranchante que amusée, qui devrait faire réagir. Ramos, lui, semble bien décidé à marquer autant par ses mots que par ses buts.

