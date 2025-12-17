Mercato Stade Rennais : La décision est prise pour Reda Belahyane

La porte est désormais ouverte pour l’arrivée de Reda Belahyane au Stade Rennais lors du prochain mercato hivernal. Le milieu marocain est poussé vers la sortie.

Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de Reda Belahyane

La Lazio Rome envisage de prêter Reda Belahyane lors du prochain mercato hivernal, selon Africafoot. Le jeune milieu marocain traverse une période un peu compliquée en Italie. Il est mis à l’écart. Le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille se montrent très attentifs à son dossier.

Belahyane souhaite quitter la Lazio pour avoir de temps de jeu et retrouver son meilleur niveau. La France apparaît comme une destination possible pour le Lion de l’Atlas. Le milieu marocain a rejoint Hellas Vérone en janvier 2024. Pendant la saison 2024/25, il a joué 22 matchs et inscrit deux buts. La Lazio Rome l’a identifié et l’a recruté définitivement pour 10 millions d’euros. Mais c’est le calvaire qu’il vit à Rome. Cette saison, il a fait seulement quatre apparitions en Serie A.

Malgré cette situation, l’intérêt des clubs pour Belahyane ne faiblit pas. L’Olympique de Marseille, le Stade Rennais et le club italien Como suivent de près le jeune milieu. Selon Il Quotidiano Sportivo, les dirigeants marseillais veulent relancer un dossier déjà exploré l’an dernier. Mais Rennes accélère afin de doubler Marseille pour le natif d’Aubervilliers. Selon Tutto Mercato Web, Habib Beye, coach du SRFC, apprécie le profil de Belahyane et pousse sa direction pour recruter le Marocain.

