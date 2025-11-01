Mercato : 350M€ du PSG, le Barça prêt à craquer pour Yamal ?

Le Barça va-t-il finalement accepter l’offre totalement dingue du Qatar pour vendre Lamine Yamal au PSG lors du prochain mercato estival ? L’Espagne tremble.

Mercato PSG : Le Qatar prêt à une folie pour Lamine Yamal

Il y a quelques jours, le média El Nacional a lâché une bombe sur le marché des transferts. D’après la publication catalane, « Le PSG a identifié Lamine Yamal comme la recrue capable de redéfinir son projet post-Mbappé. Le club français serait prêt à offrir une indemnité pouvant dépasser 350 millions d’euros, ce qui ferait de cette transaction la plus coûteuse de l’histoire. L’objectif de Luis Enrique est de construire un nouvel axe offensif basé sur la jeunesse, la vitesse et l’équilibre, et le joueur du Barça correspond parfaitement à ce modèle. »

Déterminé à maintenir le PSG dans le top 3 européen après la saison 2024-2025 totalement historique, Luis Enrique verrait Lamine Yamal comme la pièce maîtresse du futur projet offensif des Rouge et Bleu. Et ce montant pharaonique reflète bien la volonté du Paris SG de frapper fort sur le marché. Si le FC Barcelone n’est pas forcément vendeur, une réflexion serait actuellement dans les tuyaux au sein de la direction du club culé.

Lamine Yamal bientôt sur le marché ?

Alors que Lamine Yamal est de plus en plus critiqué en Espagne, Rio Ferdinand a récemment conseillé à Joan Laporta, président du Barça, de vendre l’attaquant de 18 ans afin de bâtir autour de joueurs tout aussi talentueux comme Pedri.

« Je vais dire quelque chose qui risque d’en agacer beaucoup, mais vous vous souviendrez de mes paroles dans 5 ans : si j’étais président du FC Barcelone, je vendrais Lamine. Avec l’argent récolté, je construirais une équipe imbattable. Le football moderne exige un collectif complet, pas seulement un talent individuel.

Si j’ai Pedri, j’ai tout : il est la base de mon projet, le joueur le plus important du Barça, et tu peux bâtir autour de lui. Lamine est un joueur talentueux, personne ne le nie, mais à mon avis, il faut bien plus que Lamine dans certains postes, et compléter l’équipe est plus précieux que lui », a notamment écrit l’ancien capitaine de Manchester United sur Instagram.

Un message qui semble avoir fait écho au sein de la direction barcelonaise. En effet, selon les dernières informations de Fichajes, les dirigeants du FC Barcelone seraient en pleine réflexion concernant Lamine Yamal. La gestion du jeune international espagnol pose question. Rayonnant sur le terrain, le protégé de Hansi Flick se fait de plus en plus remarquer en dehors.

Cette gestion extrasportive de plus en plus complexe commencerait à faire réfléchir les décideurs du Barça. Confronté à d’importants problèmes économiques, le club blaugrana réfléchirait sérieusement à l’option d’une vente historique de Yamal. Surtout que cette opération pourrait à la fois remplir les caisses du club et financer l’arrivée de joueurs d’envergure comme Julian Alvarez (Atletico Madrid) et Erling Haaland (City). Le Paris SG reste à l’affût, prêt à frapper en cas de départ du natif d’Esplugues de Llobregat.

