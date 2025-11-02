Ligue 1 : L’OM évite le pire à Auxerre, un succès qui change tout

L’OM a enfin retrouvé le goût de la victoire. Au terme d’un match crispant, les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés à Auxerre (1-0) et reprennent la deuxième place du championnat. Un succès arraché dans la douleur, mais ô combien vital pour relancer la machine olympienne.

AJ Auxerre – OM : Une première mi-temps enfin libératrice pour Marseille

Sous pression après trois matches sans victoire, l’Olympique de Marseille n’avait pas droit à l’erreur. Le déplacement à l’Abbé-Deschamps s’annonçait piégeux, d’autant que Nayef Aguerd a dû déclarer forfait à l’échauffement. De Zerbi, contraint à bricoler, lançait un duo offensif inédit : Aubameyang – Vaz, épaulé par Angel Gomes.

Dès l’entame, les Olympiens ont imposé leur rythme face à une formation auxerroise prudente, mais trop tendre défensivement. L’ouverture du score, logique, est venue d’un raid de Murillo dont le centre, mal repoussé par Léon, a profité à Angel Gomes, opportuniste (30e, 0-1). De quoi libérer des Marseillais crispés et réveiller des Auxerrois jusque-là timides.

Rulli, le rempart providentiel

La seconde période fut un combat plus qu’un match de football. Rulli, impeccable, a sorti deux parades décisives face à Osman (58e) et Namaso (76e). Marseille, réduit à dix après l’exclusion de Garcia, a dû serrer les rangs face aux vagues icaunaises. Mais l’organisation défensive et l’abnégation collective ont tenu bon. Auxerre, courageux mais brouillon, n’a jamais su concrétiser sa domination tardive. Le carton rouge de Diomandé en toute fin de match (90e+1) a scellé ses derniers espoirs.

Ce court succès (1-0) change tout pour Marseille. Il replace le club phocéen à la deuxième place, provisoire mais précieuse, avant de recevoir l’Atalanta en Ligue des Champions. Plus encore, il redonne confiance à un groupe secoué par les blessures et la frustration. Pour Auxerre, en revanche, la série noire continue : sans victoire depuis plus d’un mois, les hommes de Pelissier s’enfoncent dans la zone rouge.

