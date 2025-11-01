Mercato OM : Accord conclu pour Saibari ?

Les dirigeants de l’OM visent le milieu offensif marocain, Ismael Saibari en vue du prochain mercato hivernal. Le jeune crack est en pleine forme.

Mercato : L’OM fonce sur Ismael Saibari

La direction de l’OM ne ferme pas la porte à un nouveau renfort au milieu. Le club phocéen a recruté plusieurs cracks lors du dernier mercato estival, mais il cible encore d’autres joueurs pour fournir à Roberto De Zerbi un effectif au top. Selon Ekrem Konur, spécialiste du mercato, les dirigeants marseillais font des yeux doux à Ismael Saibari, international marocain de 24 ans (17 sélections, 5 buts).

Le Lion de l’Atlas montre de très belles qualités au Pays-Bas sous les couleurs du PSV Eindhoven. Ses solides performances attisent les convoitises de nombreux clubs. En Angleterre, Brighton et Brentford le suivent de près. En Espagne, le Betis et le FC Séville observent aussi son évolution.

À voir

Réunion secrète à l’ASSE : les révélations choc !

Lire aussi : OM : Crise en vue, Emerson sonne la mobilisation !

Cette saison, Ismael Saibari affiche des statistiques impressionnantes. En 15 matchs, il a fait trembler les filets à 10 reprises. Une efficacité qui attire forcément l’attention. À Marseille, on cherche ce profil et le milieu offensif marocain pourrait occuper ce poste. Rien n’est encore concret, mais le nom du joueur circule dans les couloirs de la Commanderie. L’OM pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines. Sa valeur marchande est estimée à 27 millions d’euros.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : 100 M€, l’incroyable jackpot qui s’offre à Marseille

Mercato OM : Endrick, un ancien de Ligue 1 prend la parole !

À voir

Mercato PSG : Campos tient son gros coup pour le Paris SG

Choc à l’OM : De Zerbi sous la menace d’un limogeage !