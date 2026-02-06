ASSE-MHSC : Récupération après Nice, Camara pas inquiet

Le Montpellier HSC affronte l’ASSE, trois jours après son match contre Nice. Mais Zoumana Camara ne se focalise pas sur un éventuel souci de récupération.

Après Nice, mercredi, Montpellier se déplace à Saint-Etienne samedi

L’ASSE reçoit le Montpellier HSC à Geoffroy-Guichard, samedi (19h) en Ligue 2. Les Verts ont eu une semaine pour préparer cette rencontre de la 22e journée de championnat, contrairement aux Pailladins, qui ont affronté l’OGC Nice, mercredi soir à l’Allianz Riviera, en 8e de finale de la coupe de France. Ces derniers ont donc eu seulement deux jours de récupération et se déplaceront encore à Saint-Etienne.

Peu de jours de récupération, Zoumana Camara en rit !

Réagissant au peu de temps dont dispose son équipe pour récupérer, Zoumana Camara estime que ce n’est pas un problème, dans la mesure où ils étaient déjà informés qu’il enchaîneraient, trois jours après Nice, avec le match contre les Stéphanois.

« On savait que c’étaient des échéances proches avec peu de récupération. En jouant contre l’ASSE, on savait très bien que ce serait le samedi soir, et pas le lundi », a-t-il répondu en souriant, dans des propos rapportés par Evect.

ASSE : Le coach du MHSC ne se préoccupe ni de Montanier ni des blessés

Interrogé sur la présence d’un nouvel entraîneur sur le banc des Verts, le coach du MHSC a glissé : « Il y a bien une équipe qui va jouer une première fois contre leur nouvel entraîneur et bien, c’est tombé sur nous. Mais j’ai envie de vous dire que ce n’est pas notre problème, c’est le leur ».

Au sujet des nombreux blessés et absents dans l’équipe stéphanoise, Zoumana Camara estime que « cela ne change rien du tout » à la qualité de l’effectif des Verts. « Les blessures à l’AS Saint-Etienne ? Ils ont des problèmes de riches. J’aimerais avoir un effectif aussi fourni et autant de blessés pour pouvoir aligner une équipe comme celle qu’ils vont aligner. Ce n’est pas mon problème », a-t-il déclaré.

Camara cherche les moyens de « faire mal » à l’ASSE

Évidemment, le technicien français de 46 ans préfère se concentrer sur les forces de son équipe et sa stratégie, pour surprendre celle de Philippe Montanier. « On montre un autre visage en ce moment. On doit continuer de la sorte contre l’ASSE, et amener de la justesse dans nos choix et de la personnalité pour faire mal à cet adversaire », a-t-il indiqué.

Pour rappel, Maxime Bernauer, Chico Lamba, Florian Tardieu et Mahmoud Jaber sont blessés chez les Verts, tandis que Joao Ferreira est suspendu.

