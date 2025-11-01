Mercato OM : 100 M€, l’incroyable jackpot qui s’offre à Marseille

L’OM pourrait bien réaliser l’un des plus gros coups financiers de son histoire. Malgré des prestations irrégulières, Mason Greenwood attise les convoitises et fait grimper les chiffres. À l’horizon 2026, le club phocéen pourrait encaisser un chèque à neuf chiffres.

Mercato OM : Greenwood, talent déroutant mais banque ambulante

À Marseille, Mason Greenwood divise. Génie pour les uns, frustration pour les autres, l’attaquant anglais souffle le chaud et le froid depuis son arrivée. Roberto De Zerbi, jamais avare de critiques, réclame plus d’engagement et de constance à son prodige. Et il faut dire que la rencontre face à Angers (2-2) mercredi dernier n’a pas aidé à calmer les débats : Greenwood, intermittent du spectacle, a encore alterné fulgurances et absences.

Pourtant, sur le marché, sa valeur grimpe en flèche. Le FC Barcelone, West Ham ou encore Tottenham suivent de très près son dossier. Trois clubs capables de faire exploser les enchères et d’offrir à Marseille une opération financière record. Le club marseillais, toujours en quête d’équilibre budgétaire, pourrait ainsi renflouer ses caisses comme rarement dans son histoire récente.

Manchester United, spectateur très intéressé

Ce possible transfert ferait également les affaires de Manchester United. Le club formateur de Greenwood avait conservé 50 % de ses droits lors de sa vente à l’Olympique de Marseille. Une clause qui, en cas de départ estimé à 100 millions d’euros, offrirait un joli pactole aux Red Devils. Et ça tombe bien : le club mancunien a besoin de liquidités.

Selon TEAMtalk, MU cible le milieu anglais Elliott Anderson (22 ans) de Nottingham Forest. Problème : les dirigeants forestiers réclament pas moins de 100 millions d’euros pour s’en séparer. Un montant colossal… mais qui pourrait devenir atteignable si Marseille venait à boucler la vente de Greenwood. Un transfert à double effet, donc : jackpot pour Marseille, bouffée d’air pour Manchester.

