ASSE : La décision est prise ! Une annonce officielle tombe

L’ASSE, engagée dans la course à la montée, connaît désormais son programme de fin février en Ligue 2. La Ligue a tranché : le déplacement à Pau est officiellement fixé, et il ravive des souvenirs contrastés chez les Verts.

ASSE : Un rendez-vous calé dans le Béarn pour Saint-Etienne

La décision est désormais actée. L’ASSE conclura son mois de février par un déplacement sur la pelouse du Pau FC. La rencontre, comptant pour la 25ᵉ journée de Ligue 2, se disputera le samedi 28 février à 20 heures, au Nouste Camp, avec une diffusion assurée par beIN SPORTS. Un horaire classique, presque rassurant, dans une saison où chaque détail compte.

Pour les hommes de Philippe Montanier, ce match s’inscrit dans une phase charnière du championnat. À l’heure où la lutte pour les premières places se durcit, ce voyage dans le Béarn pourrait peser lourd dans la balance. À condition, bien sûr, d’y afficher le visage conquérant attendu d’un candidat assumé.

Le souvenir d’un aller à sens unique

Le match aller reste gravé comme une soirée cauchemar pour Pau… et un rare moment d’euphorie totale pour Geoffroy-Guichard. Trois jours après un sévère 4-0 encaissé à Annecy, les Verts avaient répondu de la plus belle des manières avec un cinglant 6-0 infligé aux Pallois.

Joao Ferreira, Irvin Cardona, Florian Tardieu, Joshua Duffus (doublé) et Zuriko Davitashvili avaient transformé la rencontre en démonstration. Une partition presque parfaite, qui avait rappelé que l’AS Saint-Etienne, piquée dans son orgueil, savait parfois se montrer impitoyable.

Pau, terrain piégeux et coups francs mémorables

Mais le Nouste Camp n’a rien d’un jardin acquis aux Stéphanois. En septembre 2022, le club du Forez y avait arraché un nul (2-2) au terme d’un scénario renversant, marqué par l’expulsion d’Étienne Green et le doublé sur coup franc d’Henri Saivet.

Plus récemment, en janvier 2024, Dylan Chambost avait offert la victoire aux Verts grâce à un coup franc somptueux, dans un match fermé. Autant dire que ce déplacement à Pau, désormais programmé, promet encore son lot de tension, de précision… et peut-être de magie sur coup de pied arrêté.

