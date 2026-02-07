Coup de théâtre au Stade Rennais : Beye fait une annonce choc

Le Stade Rennais est secoué par une décision aussi rare que symbolique, à quelques heures d’un déplacement périlleux à Bollaert. Habib Beye a tranché dans le vif, laissant Brice Samba sur le quai.

Stade Rennais : Brice Samba écarté du groupe pour le RC Lens

Le Stade Rennais se présentera face au RC Lens sans son gardien numéro un. Une décision fracassante tant Brice Samba, titulaire lors des vingt premières journées de Ligue 1, semblait intouchable. International français et capitaine du club breton, l’ancien Lensois paie aujourd’hui une semaine agitée et une prestation manquée au Vélodrome.

Mardi, lors de l’élimination en Coupe de France face à l’OM (3-0), une vive discussion entre le portier et Habib Beye avait été captée par les caméras. À chaud, le technicien rennais avait botté en touche : « Ça reste entre lui et moi », avait-il déclaré. Trois jours plus tard, le message est passé… et assumé.

Beye assume, minimise et tranche

En conférence de presse, Habib Beye a tenu à calmer les interprétations. « Ce n’est pas un accrochage, c’est une consigne de coach comme il y a dans tous les vestiaires d’un coach à un joueur tout simplement », a-t-il expliqué, dénonçant au passage « des choses complètement à côté de la vérité ».

Mais au-delà des mots, les actes parlent. Le coach breton a fait le choix de la performance, estimant que Samba, fautif sur le deuxième but marseillais, traverse une période moins décisive. Un signal fort envoyé au vestiaire, déjà marqué par des décisions similaires cette saison.

Un pari risqué à Bollaert

Sans Brice Samba, c’est Mathys Silistrie, 20 ans, qui gardera la cage rennaise. Un pari audacieux dans l’enfer de Bollaert, pour un gardien qui ne compte qu’un seul match professionnel. La pression sera immense, l’exposition totale. Rennes, actuel 6e de Ligue 1 avec 31 points, joue gros face à Lens. Habib Beye aussi. En écartant son leader, le technicien affirme son autorité. Reste à savoir si ce coup de théâtre se transformera en coup de maître… ou en déflagration.

