PSG : Luis Enrique fait un choix fort pour Dro Fernandez

Arrivé au PSG cet hiver, Dro Fernandez n’a pas tardé à entrer dans les plans de Luis Enrique. Le technicien espagnol fait un choix fort pour l’ancienne pépite du FC Barcelone, qui va sans doute jouer un rôle important au club cette saison.

PSG : Luis Enrique mise sur Dro Fernandez

Après la phase de Ligue, le PSG se prépare à aborder une étape décisive de la Ligue des Champions. Pour aborder cette nouvelle phase, Luis Enrique compte bien miser sur tout son groupe. Il a en effet décidé d’intégrer sa nouvelle recrue Dro Fernandez dans la nouvelle liste du Paris Saint-Germain envoyée à l’UEFA.

Quelques semaines seulement après son arrivée, le jeune milieu est déjà éligible pour les barrages de Ligue des champions face à Monaco. Cette décision traduit la confiance immédiate de Luis Enrique. L’entraîneur catalan, fin connaisseur des profils techniques, voit en lui un joueur capable d’apporter rythme et intelligence dans un jeu parisien parfois trop scolaire.

Une concurrence féroce, mais un rôle à saisir

La densité du milieu parisien est impressionnante : Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz ou Zaïre-Emery ferment la porte. Mais Dro Fernandez possède une polyvalence précieuse dans la rotation. Capable d’évoluer à plusieurs postes, il peut devenir l’élément liant d’un collectif en quête de fluidité. Au PSG, le talent se gagne du temps de jeu : à lui de saisir l’instant.

