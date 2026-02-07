Mercato PSG : Man U prêt à tout gâcher au Paris SG !

Au PSG, Luis Enrique a trouvé la recette du bonheur et du succès. De quoi faire rêver un Manchester United en quête de renouveau et qui a coché le nom du technicien espagnol sur sa liste pour la succession de Ruben Amorim.

Mercato PSG : Manchester United garde un œil sur Luis Enrique

Depuis son arrivée, Luis Enrique a changé la dimension du PSG. En offrant enfin la Ligue des champions au club, l’Asturien s’est inscrit à jamais dans l’histoire parisienne, avec cette rigueur tranquille qui impose le respect. Sous contrat jusqu’en 2027, l’Espagnol se projette à long terme.

Le Paris SG discute même d’une prolongation jusqu’en 2029. Ces échanges sont la preuve d’une confiance mutuelle rare, presque précieuse, dans un football souvent pressé. Mais le succès attire les convoitises.

Selon la Cadena Ser, Manchester United observe attentivement la situation de Luis Enrique, à la recherche d’un homme fort capable de restaurer une stabilité perdue depuis l’ère Ferguson. Après le départ de Ruben Amorim et l’intérim assuré par Michael Carrick, les Red Devils rêvent d’un chef d’orchestre. À Paris, on sourit… mais on se méfie.

